Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine ở Zaporizhzhia

Quân đội Nga đã ngăn chặn một nỗ lực “mạnh mẽ” của quân đội Ukraine nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow gần làng Orekhov ở Vùng Zaporizhzhia. Ngôi làng và khu vực xung quanh đã trở thành nơi giao tranh ác liệt trong nhiều tuần kẻ từ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công.

Lính Ukrainr trên tiền tuyến, gần Bakhmut, ngày 2/7/2023. Ảnh; AP

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Ukraine “đã nối lại các hoạt động tấn công dồn dập” ở phía Nam Orekhov vào sáng 26/7.

Mặc dù quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công “quy mô lớn” với 3 tiểu đoàn được hỗ trợ xe tăng, nhưng Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga và Trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 71 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 42 đã giữ vững vị trí và đẩy lùi cuộc tiến công của Kiev. Trong cuộc giao tranh, Ukraine đã mất 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và hơn 100 lính.

Quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào làng Rabotino gần đó, đồng thời sử dụng sức mạnh không quân và pháo binh để tấn công các đơn vị Ukraine gần Malaya Tokmachka, Yablokovo và Rabotino.

Tất cả các địa điểm này đều nằm trong khu vực Zaporizhzhia, nơi các lực lượng Ukraine đã cố gắng xâm nhập tuyến phòng thủ nhiều lớp của Nga để tiến về phía Nam hướng tới Biển Đen trong gần 2 tháng qua. Nếu Ukraine thành công, hành lang kết nối vùng Kherson hiện do Nga kiểm soát với bán đảo Crimea sẽ bị cắt đứt.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Ukraine cho đến nay vẫn vô ích. Nga đã rải mìn dày đặc ở vùng đất trống phía trước các tuyến phòng thủ trong khu vực. Các bức ảnh và video từ đầu cuộc phản công của Ukraine vào tháng 6 cho thấy hàng xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy nằm trong bãi mìn giữa Malaya Tokmachka và Rabotino, bốc cháy sau khi trúng mìn, và là mục tiêu của pháo binh cũng như trực thăng Nga.

Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine - một đơn vị do NATO huấn luyện - được cho là đã mất 30% số xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp trong 2 tuần gần Orekhov và Rabotino, trong khi Lữ đoàn cơ giới số 33 mất gần 1/3 trong số 32 xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong trận chiến cũng ở khu vực này trong một tuần.

Theo số liệu mới nhất từ Moscow, trên toàn bộ chiến tuyến, cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã khiến Kiev thiệt hại 26.000 quân và 3.000 thiết bị quân sự hạng nặng kể từ tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả chiến dịch của Ukraine là “tự sát”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận gặp khó khăn, nói rằng cuộc phản công tiến triển “chậm hơn mong muốn”. Ông Zelensky đổ lỗi cho phương Tây về thất bại này, nói rằng Kiev đã không nhận đủ đạn dược, vũ khí hoặc được huấn luyện.