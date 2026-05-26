Nga tuyên bố “giọt nước tràn ly”, cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev

Thứ Ba, 07:38, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobelsk tuần trước là “giọt nước tràn ly”, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev.

 

nga tuyen bo giot nuoc tran ly , canh bao tan cong co he thong vao kiev hinh anh 1
Bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được đưa ra hôm 25/5, một ngày sau khi Nga tiến hành đòn trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo phía Nga, cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường đại học tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Moscow cho biết vụ tấn công tại Starobelsk khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong khu ký túc xá, phần lớn là nữ sinh. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Ukraine đã cố tình nhắm vào dân thường.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh hiện nay, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị vận hành máy bay không người lái”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo Moscow, các cuộc tấn công cũng sẽ nhắm vào “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy” của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các mục tiêu nằm rải rác trên khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine. Moscow cũng cảnh báo người dân Kiev tránh xa các “cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

Nga “đánh chậm, ép lâu”, siết chặt Ukraine trên mọi mặt trận

VOV.VN - Quân đội Nga đã gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận trong những tháng gần đây, từng bước tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, đồng thời đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm hậu cần và hệ thống năng lượng của Kiev.

