Nga tuyên bố “giọt nước tràn ly”, cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev

Bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được đưa ra hôm 25/5, một ngày sau khi Nga tiến hành đòn trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo phía Nga, cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường đại học tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Moscow cho biết vụ tấn công tại Starobelsk khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong khu ký túc xá, phần lớn là nữ sinh. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Ukraine đã cố tình nhắm vào dân thường.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh hiện nay, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị vận hành máy bay không người lái”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo Moscow, các cuộc tấn công cũng sẽ nhắm vào “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy” của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các mục tiêu nằm rải rác trên khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine. Moscow cũng cảnh báo người dân Kiev tránh xa các “cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky”.