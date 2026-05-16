Nga “đánh chậm, ép lâu”, siết chặt Ukraine trên mọi mặt trận

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn, từ tình trạng thiếu nhân lực, sự mệt mỏi của binh sĩ sau hơn ba năm giao tranh cho tới sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự từ phương Tây.

Binh sỹ Ukraien trên chiến tuyến. Ảnh: EPA/EFE

Nga dùng chiến thuật “đánh chậm, ép lâu”

Theo các nhà phân tích, Nga hiện không còn tập trung vào các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn hay những đột phá nhanh như giai đoạn đầu xung đột. Thay vào đó, Moscow dường như chuyển sang chiến lược tiêu hao kéo dài, dựa vào sức ép liên tục, hỏa lực pháo binh cường độ cao và các bước tiến chậm nhưng ổn định trên chiến trường. Quân đội Nga đã củng cố vị trí quanh các khu vực trọng điểm như Donetsk và Kharkov, đồng thời liên tục kiểm soát thêm các ngôi làng nhỏ và các vị trí chiến thuật quan trọng.

Giới chuyên gia nhận định, chiến lược hiện tại của Điện Kremlin tập trung vào việc làm suy yếu Ukraine theo thời gian thay vì tìm kiếm một chiến thắng chớp nhoáng.

Một trong những yếu tố giúp Nga cải thiện vị thế trên chiến trường là việc tăng cường sử dụng bom lượn và máy bay không người lái tầm xa, cho phép Moscow tấn công các mục tiêu của Ukraine từ khoảng cách an toàn hơn. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đã tăng mạnh sản lượng, giúp nước này duy trì các đợt pháo kích và tấn công tên lửa liên tục bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Danh sách mục tiêu ưu tiên của Moscow hiện đang được mở rộng. Ngoài các cơ sở năng lượng và nhiên liệu, Nga đang coi các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine là mục tiêu trọng điểm trong các đợt tập kích.

“Nga đang tập trung làm suy yếu các doanh nghiệp chiến lược của Ukraine. Trong số các mục tiêu ưu tiên có các cơ sở sản xuất quốc phòng, cơ sở năng lượng, ngành công nghiệp dầu khí và các trạm nhiên liệu ở khu vực tiền tuyến”, một số nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin này, ít nhất cho đến mùa thu năm nay, Nga chưa có kế hoạch mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine như trong mùa thu và mùa đông trước đó. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục trinh sát các cơ sở năng lượng cũng như theo dõi quá trình sửa chữa và khôi phục của Ukraine. Trong khi đó, một nguồn tin khác cảnh báo Nga có thể chuyển sang nhắm mục tiêu vào hệ thống cấp nước trong mùa hè này, điều mà Tổng thống Ukraine Zelensky từng đề cập hồi cuối tháng 3.

Vì sao Ukraine ngày càng chịu nhiều áp lực?

Theo các nhà phân tích quân sự, sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là đạn dược và các hệ thống phòng không, đang trở thành vấn đề lớn đối với Kiev Quân đội Ukraine cũng đối mặt với tình trạng suy giảm thể lực và tinh thần sau thời gian dài chiến đấu liên tục trên nhiều mặt trận.

Trong khi đó, Nga được cho là có lợi thế nhờ nền tảng công nghiệp quốc phòng lớn hơn cùng các chiến dịch tuyển quân quy mô rộng, cho phép Moscow bổ sung nhân lực và khí tài nhanh hơn.

Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cảnh báo rằng sự chậm trễ trong viện trợ quân sự từ nước ngoài đang trực tiếp làm suy yếu năng lực phòng thủ của Kiev. Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao đạn pháo, tiêm kích và các hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng.

Thời gian đứng về phía Nga?

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như tin rằng Moscow có thể cầm cự lâu hơn cả Ukraine lẫn sự đoàn kết chính trị của phương Tây.

Trong những tháng gần đây, bất đồng giữa các nước phương Tây về quy mô và thời điểm hỗ trợ Ukraine ngày càng bộc lộ rõ, đặc biệt khi áp lực kinh tế và chính trị gia tăng tại châu Âu và Mỹ.

Giới chức Nga cũng tin tưởng sức ép kéo dài trên chiến trường cuối cùng có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Kiev. Bất chấp tổn thất và các lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin hầu như chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu quân sự lớn hơn của Moscow.

Dù Nga đạt được một số bước tiến gần đây, giới chuyên gia cảnh báo cuộc xung đột vẫn rất khó đoán định. Ukraine vẫn duy trì được năng lực phòng thủ đáng kể và tiếp tục nhận hỗ trợ từ các đồng minh NATO, dù tốc độ viện trợ chưa đáp ứng kỳ vọng của Kiev.

Các nhà phân tích cho rằng những bước tiến của Nga đang diễn ra chậm nhưng chắc. Trong bối cảnh cả hai bên chưa sẵn sàng nhượng bộ đáng kể và chưa xuất hiện đột phá ngoại giao rõ rệt, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến có thể tiếp tục kéo dài thay vì kết thúc bằng một chiến dịch quân sự mang tính quyết định.