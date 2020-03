Nga ủng hộ sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Cuộc họp lần thứ 18 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Nga là cuộc họp thường niên cấp Đại sứ nhằm kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai các dự án và hoạt động hợp tác ASEAN-Nga. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Trong những năm gần đây, thương mại hai chiều giữa ASEAN và Nga gia tăng nhanh chóng, riêng năm 2018 đạt 19.8 tỷ USD, tăng 17.9% so với năm 2017 và đầu tư trực tiếp từ Nga vào ASEAN là 58.03 triệu USD trong năm 2018, tăng so với 47.75 triệu USD năm 2017.

Trong triển khai Kế hoạch Hành động Toàn diện ASEAN-Nga (CPA) giai đoạn 2016-2020, đã có 92/139 dòng hành động được thực hiện trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Các chương trình, kế hoạch hợp tác như Kế hoạch hợp tác về Năng lượng ASEAN-Nga (2016-2020), Kế hoạch hợp tác về Nông nghiệp và An ninh Lương thực (2016-2020) và Kế hoạch hành động về Khoa học-Công nghệ-Sáng tạo (2016-2025)… đã góp phần hỗ trợ ASEAN thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tính đến ngày 31/01/2020, Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga (ARDPFF) có tổng số tiền là 7.232.858.68 USD, với đóng góp hàng năm từ phía Nga là 1,5 triệu USD. Hai bên nhất trí tăng cường sử dụng hiệu quả Quỹ ARDPFF trong thời gian tới.

Nga khẳng định ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tham gia tích cực trong các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt.

Nga hoan nghênh và cam kết ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, và đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp “Hợp tác giữa Liên Hợp quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế: Vai trò của ASEAN” lần đầu tiên tại Hội Đồng Bảo An vào tháng 1/2020 tại New York vừa qua.

Các nước ASEAN đánh giá cao hoạt động của Trung tâm ASEAN, Viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) trong thời gian qua, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác khoa học giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Nga với các nước ASEAN, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực của Diễn đàn về Đào tạo ASEAN-Nga được tổ chức tại Viện MGIMO tháng 10/2019 vừa qua.

Trong thời gian tới các nước ASEAN và Nga nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Nga; phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả và hoàn tất các lĩnh vực đã được thống nhất trong CPA giai đoạn 2016-2020.

Hai bên cũng xác định các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới để chuẩn bị xây dựng CPA cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025, chú trọng các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và ASEAN có ưu tiên như tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, hợp tác về khoa học-công nghệ, kinh tế số, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách, triển khai Sáng kiến Mạng lưới Thành phố Thông minh, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), tăng cường hợp tác về giáo dục, giao lưu giữa thanh niên và sinh viên, phòng chống dịch bệnh, quản lý thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. ASEAN và Nga nhất trí thúc đẩy việc sớm ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác trong Lĩnh vực Quản lý Thiên tai trong năm 2020./.