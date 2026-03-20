Nga và Kazakhstan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Theo thông báo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề then chốt liên quan đến việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Putin chúc mừng người đồng cấp Kazakhstan tổ chức thành công cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới. Ông nhấn mạnh, kết quả này thể hiện sự tin tưởng của người dân Kazakhstan đối với đường lối phát triển kinh tế, xã hội năng động của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev- Ảnh: Ria Novosti

Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch các cuộc gặp sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh Ca-dắc-xtan đang giữ vai trò Chủ tịch Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin tới Kazakhstan, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới.