Nga và Kazakhstan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Thứ Sáu, 22:33, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 20/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev tái khẳng định quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và liên minh giữa hai nước, đồng thời trao đổi về lịch trình tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Theo thông báo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề then chốt liên quan đến việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Putin chúc mừng người đồng cấp Kazakhstan tổ chức thành công cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới. Ông nhấn mạnh, kết quả này thể hiện sự tin tưởng của người dân Kazakhstan đối với đường lối phát triển kinh tế, xã hội năng động của đất nước.

nga va kazakhstan thuc day quan he doi tac chien luoc toan dien hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev- Ảnh: Ria Novosti

Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch các cuộc gặp sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh Ca-dắc-xtan đang giữ vai trò Chủ tịch Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin tới Kazakhstan, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới.

Thu Hà/VOV-Moscow
Nga khẳng định tiếp tục cung cấp năng lượng bất chấp sức ép và trừng phạt
VOV.VN - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 19/3 khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác lâu dài và duy trì xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực từ bên ngoài.

Thủ tướng thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22/3 đến ngày 25/3
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3/2026.

Hormuz - ngả bài "con tin chính trị"
VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đang diễn biến rất nguy hiểm. Tên lửa vẫn bay, bom vẫn rơi ở Trung Đông. Nhưng nỗi bất an đã nhanh chóng lan khắp thế giới khi Iran hạ xuống “lá bài tẩy”: Eo biển Hormuz.

