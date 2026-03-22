中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga và Ukraine tố nhau không kích, nhiều khu vực chịu thiệt hại

Chủ Nhật, 09:08, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine đồng loạt cáo buộc đối phương tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực, khiến thương vong gia tăng và hạ tầng bị tàn phá.

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành tấn công ngày 21/3, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại khu vực đông nam Ukraine, đồng thời gây gián đoạn điện diện rộng ở vùng Chernihiv phía bắc.

nga va ukraine to nhau khong kich, nhieu khu vuc chiu thiet hai hinh anh 1
Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích vào các khu vực của đối phương. Ảnh: AP

Thống đốc Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, cho biết một cuộc tấn công xảy ra rạng sáng 21/3 tại thành phố này khiến một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng, 6 người khác bị thương.

Tại khu vực Dnipropetrovsk lân cận, giới chức xác nhận thêm 2 người thiệt mạng tại khu vực đông nam thành phố trung tâm Dnipro. Ngoài ra, Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công ở nhiều địa điểm khác cũng khiến ít nhất 5 người bị thương. Tổng thống Zelensky cho rằng Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công trên diện rộng tại nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine.

Tại vùng Chernihiv, Thống đốc Viacheslav Chaus cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở năng lượng đã gây mất điện tại nhiều khu vực. Chính quyền thành phố cho biết thủ phủ Chernihiv rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Một số khu vực tại thủ đô Kiev cũng bị gián đoạn điện và nước do sự cố trên lưới điện, theo giới chức địa phương.

Kể từ đầu xung đột, Nga liên tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện kéo dài trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua khi hạ tầng điện lực bị tấn công quy mô lớn.

Ở chiều ngược lại, tại vùng Belgorod của Nga, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một công trình công cộng tại làng Smorodino, khiến 4 người thiệt mạng. Hai thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát. Khu vực Belgorod giáp biên giới Ukraine và thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công trong thời gian qua.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Theo Reuters
Tag: Nga Ukraine chiến sự Nga Ukraine Zaporizhzhia Belgorod
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân
Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không
Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới
Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới

VOV.VN - Quân đội Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công theo hướng Slavyansk-Kramatorsk. Theo các nguồn tin chiến trường, sau những đợt tiến công gần đây, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một khu vực khoảng 7 km² ở phía nam làng Fyodorovka Vtoraya.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ