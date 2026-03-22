Nga và Ukraine tố nhau không kích, nhiều khu vực chịu thiệt hại

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành tấn công ngày 21/3, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại khu vực đông nam Ukraine, đồng thời gây gián đoạn điện diện rộng ở vùng Chernihiv phía bắc.

Thống đốc Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, cho biết một cuộc tấn công xảy ra rạng sáng 21/3 tại thành phố này khiến một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng, 6 người khác bị thương.

Tại khu vực Dnipropetrovsk lân cận, giới chức xác nhận thêm 2 người thiệt mạng tại khu vực đông nam thành phố trung tâm Dnipro. Ngoài ra, Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công ở nhiều địa điểm khác cũng khiến ít nhất 5 người bị thương. Tổng thống Zelensky cho rằng Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công trên diện rộng tại nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine.

Tại vùng Chernihiv, Thống đốc Viacheslav Chaus cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở năng lượng đã gây mất điện tại nhiều khu vực. Chính quyền thành phố cho biết thủ phủ Chernihiv rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Một số khu vực tại thủ đô Kiev cũng bị gián đoạn điện và nước do sự cố trên lưới điện, theo giới chức địa phương.

Kể từ đầu xung đột, Nga liên tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện kéo dài trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua khi hạ tầng điện lực bị tấn công quy mô lớn.

Ở chiều ngược lại, tại vùng Belgorod của Nga, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một công trình công cộng tại làng Smorodino, khiến 4 người thiệt mạng. Hai thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát. Khu vực Belgorod giáp biên giới Ukraine và thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công trong thời gian qua.