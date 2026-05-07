Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt

Thứ Năm, 05:56, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi phí nhiên liệu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không Mỹ vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi các hãng bay phải chi hơn 5 tỷ USD tiền nhiên liệu chỉ trong tháng 3, theo số liệu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ công bố ngày 6/5.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết các hãng hàng không chở khách lớn của nước này đã chi hơn 5 tỷ USD cho nhiên liệu máy bay trong tháng 3, tăng 1,8 tỷ USD, tương đương 56%, so với tháng 2. Giá nhiên liệu máy bay trung bình trong tháng 3 lên tới 3,13 USD/gallon, tăng 74 cent, tương đương 31% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng tăng 20%.

So với cùng kỳ năm ngoái, chi phí nhiên liệu của các hãng bay Mỹ đã tăng mạnh. Tháng 3/2025, các hãng hàng không Mỹ chỉ chi khoảng 3,88 tỷ USD cho nhiên liệu, thấp hơn đáng kể so với mức 5,06 tỷ USD của tháng 3 năm nay.

Ảnh: Reuters

Kể từ khi chiến sự bùng phát, thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục biến động mạnh, kéo theo giá nhiên liệu máy bay tăng vọt và tạo ra áp lực lớn đối với ngành hàng không quốc tế. Các hãng hàng không Mỹ đã phải tăng giá vé, tăng phí hành lý, cắt giảm một số đường bay và triển khai nhiều biện pháp tiết giảm chi phí nhằm đối phó với giá nhiên liệu leo thang. Nhiên liệu hiện chiếm tới khoảng 25% tổng chi phí hoạt động của các hãng bay.

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines, đơn vị vừa ngừng hoạt động tuần trước, cho biết họ đã phải chi thêm 100 triệu USD tiền nhiên liệu chỉ trong hai tháng 3 và 4. Spirit Airlines cho biết cú sốc giá nhiên liệu là nguyên nhân chính khiến kế hoạch tái cơ cấu của hãng thất bại và buộc hãng phải chấm dứt hoạt động.

Trước áp lực chi phí gia tăng, các hãng hàng không giá rẻ của Mỹ tháng trước đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Mỹ hỗ trợ gói cứu trợ trị giá 2,5 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết ông chưa cho rằng việc giải cứu ngành hàng không là cần thiết “ở thời điểm hiện tại”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết Washington và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump nói nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Mỹ đưa ra, eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại hoàn toàn.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: khủng hoảng hàng không giá nhiên liệu tăng nhiên liệu máy bay ngành hàng không Mỹ Iran eo biển Hormuz xung đột Trung Đông giá dầu thế giới
Máy bay Iran chở hàng viện trợ bị hư hại, nghi do Mỹ không kích

VOV.VN - Một máy bay Iran chuẩn bị bay tới Ấn Độ để nhận hàng viện trợ y tế đã bị hư hại trong cuộc không kích nghi do Mỹ thực hiện tại sân bay Mashhad, làm gián đoạn kế hoạch vận chuyển cứu trợ trong bối cảnh xung đột leo thang

Hàng loạt di sản của Iran hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel

VOV.VN - Một số công trình lịch sử nổi tiếng của Iran, trong đó có Cung điện Golestan ở Tehran và Cung điện Chehel Sotoun tại Isfahan, bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu tháng 3/2026. Các hình ảnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thất đối với những giá trị văn hóa - lịch sử quan trọng của Iran.

Hàng nghìn người biểu tình ở London phản đối các cuộc không kích của Mỹ vào Iran

VOV.VN - Ngày 7/3, hàng nghìn người đã xuống đường tại London, Vương quốc Anh để phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn.

