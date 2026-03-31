  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Máy bay Iran chở hàng viện trợ bị hư hại, nghi do Mỹ không kích

Thứ Ba, 11:10, 31/03/2026
VOV.VN - Một máy bay Iran chuẩn bị bay tới Ấn Độ để nhận hàng viện trợ y tế đã bị hư hại trong cuộc không kích nghi do Mỹ thực hiện tại sân bay Mashhad, làm gián đoạn kế hoạch vận chuyển cứu trợ trong bối cảnh xung đột leo thang

Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không tư nhân Iran Mahan Air dự kiến thực hiện chuyến bay tới New Delhi, Ấn Độ để tiếp nhận vật tư y tế và hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột. Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh tại thủ đô Ấn Độ vào ngày 1/4.

may bay iran cho hang vien tro bi hu hai, nghi do my khong kich hinh anh 1
Máy bay hãng Mahan Air của Iran. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, máy bay đã bị hư hại trong một cuộc không kích diễn ra hôm 30/3 tại sân bay Mashhad. Vụ việc khiến kế hoạch vận chuyển viện trợ bị chậm lại, trong khi nhu cầu về thuốc men và vật tư y tế tại Iran đang gia tăng. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức liên quan đến cuộc tấn công này.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng viện trợ nhân đạo tới Iran, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Tây Á tiếp tục căng thẳng sau các diễn biến quân sự gần đây.

Trước đó, ngày 18/3, Ấn Độ đã gửi lô hàng viện trợ y tế đầu tiên tới Iran thông qua Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, như một phần trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo đang được triển khai.

Không chỉ ở cấp chính phủ liên bang, các hoạt động quyên góp ủng hộ người dân Iran cũng diễn ra tại nhiều địa phương ở Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Jammu và Kashmir – nơi có cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite đông đảo.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa biết rõ cách thức ra quyết định tại Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết Washington hiện chưa thể xác định rõ cách thức các quyết định đang được đưa ra ở Iran, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết Washington hiện chưa thể xác định rõ cách thức các quyết định đang được đưa ra ở Iran, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ muốn các nước Arab đóng góp chi phí cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc kêu gọi các nước Arab đóng góp chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran tương tự như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990-1991.

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc kêu gọi các nước Arab đóng góp chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran tương tự như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990-1991.

Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran

VOV.VN - Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran, làm gia tăng căng thẳng với Washington và bộc lộ rạn nứt trong nội bộ NATO.

VOV.VN - Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran, làm gia tăng căng thẳng với Washington và bộc lộ rạn nứt trong nội bộ NATO.

