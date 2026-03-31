Máy bay Iran chở hàng viện trợ bị hư hại, nghi do Mỹ không kích

Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không tư nhân Iran Mahan Air dự kiến thực hiện chuyến bay tới New Delhi, Ấn Độ để tiếp nhận vật tư y tế và hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột. Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh tại thủ đô Ấn Độ vào ngày 1/4.

Tuy nhiên, máy bay đã bị hư hại trong một cuộc không kích diễn ra hôm 30/3 tại sân bay Mashhad. Vụ việc khiến kế hoạch vận chuyển viện trợ bị chậm lại, trong khi nhu cầu về thuốc men và vật tư y tế tại Iran đang gia tăng. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức liên quan đến cuộc tấn công này.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng viện trợ nhân đạo tới Iran, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Tây Á tiếp tục căng thẳng sau các diễn biến quân sự gần đây.

Trước đó, ngày 18/3, Ấn Độ đã gửi lô hàng viện trợ y tế đầu tiên tới Iran thông qua Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, như một phần trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo đang được triển khai.

Không chỉ ở cấp chính phủ liên bang, các hoạt động quyên góp ủng hộ người dân Iran cũng diễn ra tại nhiều địa phương ở Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Jammu và Kashmir – nơi có cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite đông đảo.