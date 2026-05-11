Nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump không nhận tội

Theo hồ sơ truy tố, nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump là Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc mang theo súng săn, súng ngắn và dao tới nơi diễn ra bữa tối thường niên dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 25/4 với ý định nhắm vào ông Trump cùng các quan chức cấp cao khác của chính quyền Mỹ.

Các công tố viên cho rằng nghi phạm đã nổ súng vào một đặc vụ và tìm cách vượt qua trạm kiểm soát an ninh trước khi bị khống chế. Tuy nhiên, trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa án liên bang ở Washington ngày 11/5, nghi phạm tuyên bố không nhận tội đối với toàn bộ các cáo buộc, bao gồm âm mưu ám sát tổng thống, tấn công sĩ quan liên bang và các tội danh liên quan đến vũ khí.

Ảnh vẽ cảnh nghi phạm Cole Allen xuất hiện trước tòa án liên bang ở Washington, D.C. (Ảnh: Dana Verkouteren/THE TELEGRAPH)

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump cùng nhiều thành viên cấp cao trong nội các và Quốc hội đã được sơ tán khẩn cấp khỏi khán phòng, trong khi nhiều người tham dự phải nấp dưới bàn. Sau khi bị bắt, Allen khai với FBI rằng anh ta không nghĩ mình sẽ sống sót sau vụ việc. Nghi phạm sau đó bị đưa vào diện theo dõi nguy cơ tự sát tại nhà tù ở Washington, nơi đối tượng hiện đang bị tạm giam.

Trước thời điểm xảy ra vụ tấn công, Allen đã gửi thư xin lỗi tới gia đình, đồng thời chỉ trích ông Trump dù không nêu trực tiếp tên Tổng thống Mỹ. Trong một số ghi chép, nghi phạm còn viết rằng “các quan chức trong chính quyền” là mục tiêu của mình.

Phía công tố cho biết sẽ bắt đầu bàn giao các tài liệu điều tra đầu tiên cho bên bào chữa vào cuối tuần này. Nghi phạm Allen dự kiến tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 29/6 tới.