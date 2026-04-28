Công tố viên Mỹ cáo buộc nghi phạm nổ súng âm mưu ám sát Tổng thống Trump

Thứ Ba, 05:19, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 27/4 đã cáo buộc nghi phạm nổ súng Cole Tomas Allen đã âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, trong lần đầu tiên đối tượng ra hầu tòa sau vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối cuối tuần qua.

Nghi phạm Cole Tomas Allen bị truy tố với ba tội danh hình sự gồm âm mưu ám sát tổng thống, vận chuyển vũ khí xuyên bang và nổ súng trong một vụ án bạo lực. Theo hồ sơ công tố, nghi phạm đã tới Washington, D.C. cùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm. Trợ lý công tố viên liên bang Jocelyn Ballantine cho biết lực lượng chức năng thu giữ từ Allen một khẩu súng săn bơm đạn cỡ 12, một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ nòng 38 cùng ba con dao.

cong to vien my cao buoc nghi pham no sung am muu am sat tong thong trump hinh anh 1
Cole Tomas Allen sau khi bị bắt. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước tòa, bà Ballantine khẳng định nghi phạm đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị thẩm phán ra lệnh tạm giam để bảo đảm an toàn cộng đồng cũng như tránh nguy cơ bỏ trốn.

Trong khi đó, luật sư bào chữa do tòa chỉ định, cho biết thân chủ của mình không có tiền án tiền sự và hiện vẫn được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội. Allen đã bị tạm giam và sẽ tham dự phiên điều trần vào thứ Năm tới để xem xét khả năng được tại ngoại trước xét xử hay không.

Do đây mới là phiên ra mắt ban đầu trước tòa, nghi phạm không phải đưa ra lời nhận tội hay bác bỏ cáo buộc. Phiên điều trần sơ bộ tiếp theo được ấn định vào ngày 11/5.

Vụ việc xảy ra tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao. Nhà chức trách cho rằng nghi phạm đã mang vũ khí tới khu vực kiểm soát an ninh và nổ súng vào một nhân viên an ninh trước khi bị lực lượng Mật vụ khống chế.

Quang Trung/VOV-Washington
Lãnh đạo châu Âu đồng loạt lên án vụ nổ súng nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump
VOV.VN - Ngày 26/4, các lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ nổ súng xảy ra tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Sự kiện này buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải được sơ tán khẩn cấp vì lý do an ninh.

Toàn cảnh quốc tế sáng 27/4: Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại Nhà Trắng
VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố "chỉ cần điện đàm"
VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

