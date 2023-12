Nghị quyết về Gaza tiếp tục bị trì hoãn

Phát biểu giải thích lý do trì hoãn, ông Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nêu rõ: “Hội đồng Bảo an đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong ngày 20/12 để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao. Vì vậy, chúng tôi sẽ dời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng 21/12, theo giờ địa phương”

Trong khi đó, với tư cách là bên bảo trợ dự thảo Nghị quyết lần này, Đại diện thường trực của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Liên Hợp Quốc Lana Nusseibeh nhấn mạnh: “Với tư cách là bên chắp bút, chúng tôi nhận thức được và tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhằm đạt được một văn bản chung. Mục tiêu quan trọng nhất của nghị quyết này là cố gắng và tác động tích cực đến những người cần nó nhất. Chúng tôi đã làm việc suốt đêm, nhiều giờ liền. Tôi tin rằng việc dành thêm một chút không gian cho hoạt động ngoại giao có thể mang lại kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ lạc quan và cố gắng làm điều đó.”

Hội đồng Bảo an lần thứ 3 hoãn bỏ phiếu nghị quyết về Gaza (Ảnh: UN)

Việc trì hoãn cuộc bỏ phiếu lần thứ 3 được đánh giá là tương đối bất ngờ khi trước đó các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc đàm phán căng thẳng về ngôn từ và chi tiết văn bản nghị quyết, nhằm tránh phiếu phủ quyết từ phía Mỹ.

Dự thảo Nghị quyết bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở dải Gaza cũng như tác động nghiêm trọng của nó đối với dân thường”. Đồng thời yêu cầu các bên của cuộc xung đột (không nêu đích danh Israel và Hamas) tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không trên khắp dải Gaza, bao gồm cả việc vận chuyển qua cửa khẩu biên giới tại Karem Shalom.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ sự thất vọng sau khi các bên tiếp tục trì hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội X, ông cho biết, giao tranh dữ dội, thiếu điện, nhiên liệu hạn chế và viễn thông bị gián đoạn đã hạn chế nghiêm trọng những nỗ lực của Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ tại Dải Gaza. Ông cũng yêu cầu các bên tạo điều kiện cho phép thực hiện các hoạt động nhân đạo quy mô lớn ngay lập tức.

Với việc trì hoãn cuộc bỏ phiếu hôm qua (20/12), một văn bản chính thức và có tính ràng buộc về pháp lý nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại dải Gaza vẫn chưa được thông qua và tiếp tục gia tăng khó khăn cho cộng đồng quốc tế trong việc cứu trợ cho dân thường tại đây.

Trong bối cảnh, hôm qua văn phòng truyền thông thuộc chính quyền Hamas ở Dải Gaza cho biết ít nhất 20.000 người, trong đó có khoảng 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ, đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel hôm 7/10.