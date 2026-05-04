中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị viện các nước Pháp ngữ thảo luận về hòa bình và nhân quyền tại Siem Reap

Thứ Hai, 18:07, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 3-4/5, tại thành phố di sản Siem Reap, Quốc hội Campuchia đã đăng cai tổ chức Cuộc họp Ủy ban Chính trị thuộc Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nghị sĩ đến từ 15 quốc gia, tập trung thảo luận về vai trò của Quốc hội trong công việc giữ hòa bình và bảo vệ nhân quyền toàn cầu. Tham dự cuộc họp có Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Ouch Borith, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Campuchia Cheang Vun, Thượng nghị sĩ Pháp Guillaume Chevrollier, Chủ tịch Ủy ban Chính trị của Liên minh nghị viện Pháp ngữ và các đoàn đại biểu nghị viện đến từ 15 quốc gia và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

nghi vien cac nuoc phap ngu thao luan ve hoa binh va nhan quyen tai siem reap hinh anh 1
Quang cảnh cuộc họp.

Chương trình nghị sự của Cuộc họp Ủy ban chính trị Liên minh nghị viện Pháp ngữ lần này tập trung vào các vấn đề chiến lược quan trọng tác động đến khu vực các nước sử dụng tiếng Pháp. Trong đó có việc đánh giá lại kết quả đã đạt được sau Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 diễn ra Paris năm 2025 và thảo luận về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là xem xét tình trạng áp dụng án tử hình ở các quốc gia thành viên để tìm kiếm quyết định lập pháp chung.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đánh giá sự ổn định chính trị trong khối các nước sử dụng tiếng Pháp và chia sẻ thông tin cập nhật về hoạt động của các nghị viện quốc gia. Chủ đề trọng tâm của cuộc họp lần này là vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hòa bình, trong đó các đại biểu thảo luận về cách thức Liên minh nghị viện Pháp ngữ có thể đóng vai trò thúc đẩy cho ổn định khu vực và toàn cầu.

Quốc hội Campuchia khẳng định việc đăng cai Cuộc họp Ủy ban chính trị Liên minh nghị viện Pháp ngữ lần này thể hiện sự đóng góp tích cực của Campuchia đối với hợp tác quốc tế và hòa bình. Sự kiện được tổ chức tại thành phố di sản Siem Reap cũng thể hiện uy tín ngoại giao của Campuchia và tầm quan trọng của Siem Reap như một trung tâm quốc tế về di sản và đối thoại.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Nghị viện các nước Pháp ngữ Siem Reap hòa bình nhân quyền Campuchia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, APF cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng hy vọng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế hướng tới sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, APF cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng hy vọng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế hướng tới sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ
Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ

VOV.VN - Sáng nay (21/1), tại TP Cần Thơ diễn ra Diễn đàn nghị viện với chủ đề Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, do Quốc hội Việt Nam tổ chức nhân dịp đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF.

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ

VOV.VN - Sáng nay (21/1), tại TP Cần Thơ diễn ra Diễn đàn nghị viện với chủ đề Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, do Quốc hội Việt Nam tổ chức nhân dịp đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Hội nghị Liên minh Nghị viện Pháp ngữ
Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Hội nghị Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

VOV.VN - Cần Thơ chọn mô hình Khu sinh thái Sông Hậu Farm là điểm du lịch sinh thái tiêu biểu về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững để Đoàn APF tham quan. Khâu tổ chức, tiếp đón được đặc biệt quan tâm với mục tiêu để lại ấn tượng đẹp với các đại biểu tham dự hội nghị.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Hội nghị Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Hội nghị Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

VOV.VN - Cần Thơ chọn mô hình Khu sinh thái Sông Hậu Farm là điểm du lịch sinh thái tiêu biểu về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững để Đoàn APF tham quan. Khâu tổ chức, tiếp đón được đặc biệt quan tâm với mục tiêu để lại ấn tượng đẹp với các đại biểu tham dự hội nghị.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ