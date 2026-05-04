Nghị viện các nước Pháp ngữ thảo luận về hòa bình và nhân quyền tại Siem Reap

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nghị sĩ đến từ 15 quốc gia, tập trung thảo luận về vai trò của Quốc hội trong công việc giữ hòa bình và bảo vệ nhân quyền toàn cầu. Tham dự cuộc họp có Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Ouch Borith, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Campuchia Cheang Vun, Thượng nghị sĩ Pháp Guillaume Chevrollier, Chủ tịch Ủy ban Chính trị của Liên minh nghị viện Pháp ngữ và các đoàn đại biểu nghị viện đến từ 15 quốc gia và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Chương trình nghị sự của Cuộc họp Ủy ban chính trị Liên minh nghị viện Pháp ngữ lần này tập trung vào các vấn đề chiến lược quan trọng tác động đến khu vực các nước sử dụng tiếng Pháp. Trong đó có việc đánh giá lại kết quả đã đạt được sau Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 diễn ra Paris năm 2025 và thảo luận về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là xem xét tình trạng áp dụng án tử hình ở các quốc gia thành viên để tìm kiếm quyết định lập pháp chung.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đánh giá sự ổn định chính trị trong khối các nước sử dụng tiếng Pháp và chia sẻ thông tin cập nhật về hoạt động của các nghị viện quốc gia. Chủ đề trọng tâm của cuộc họp lần này là vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hòa bình, trong đó các đại biểu thảo luận về cách thức Liên minh nghị viện Pháp ngữ có thể đóng vai trò thúc đẩy cho ổn định khu vực và toàn cầu.

Quốc hội Campuchia khẳng định việc đăng cai Cuộc họp Ủy ban chính trị Liên minh nghị viện Pháp ngữ lần này thể hiện sự đóng góp tích cực của Campuchia đối với hợp tác quốc tế và hòa bình. Sự kiện được tổ chức tại thành phố di sản Siem Reap cũng thể hiện uy tín ngoại giao của Campuchia và tầm quan trọng của Siem Reap như một trung tâm quốc tế về di sản và đối thoại.