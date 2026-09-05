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Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước Mỹ La tinh

Thứ Bảy, 06:32, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị công du ba nước Mỹ La tinh vào tuần tới, với chương trình nghị sự tập trung vào thương mại, phòng chống buôn bán ma túy và hỗ trợ Colombia ứng phó hậu quả động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/9 cho biết, người đứng đầu ngành ngoại giao nước này sẽ thăm Ecuador, Colombia và Peru từ thứ Ba đến thứ Năm tuần tới. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Marco Rubio tới Colombia và Peru trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, sau bốn chuyến thăm Mỹ La tinh và Caribbean trước đó.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP)

Theo chương trình nghị sự, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến hội đàm với tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella để thảo luận về các gói hỗ trợ của Mỹ sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra hồi đầu tháng 8, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Bên cạnh đó, ông Rubia cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao với tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori và Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.

Trần Phương/VOV-Washington
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