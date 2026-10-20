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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ

Thứ Ba, 22:26, 20/10/2026
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VOV.VN - Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thành phố Mumbai, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời tìm cách mở rộng hợp tác năng lượng, quốc phòng và công nghệ.

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ và Ấn Độ chỉ còn một số vấn đề cần giải quyết trước khi có thể hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ông Marco Rubio bày tỏ lạc quan rằng hai bên sẽ sớm đạt được đồng thuận và một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ đã gặp một số trở ngại trong thời gian qua, chủ yếu liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga. Tuy nhiên, hai bên đang tìm cách tháo gỡ bất đồng và Washington đã có động thái giảm bớt sức ép liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu Nga, tạo thêm dư địa cho đàm phán.

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Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Bên cạnh thương mại, năng lượng là một nội dung trọng tâm khác trong chuyến thăm Ấn Độ lần này của Ngoại trưởng Mỹ. Ông Marco Rubio cho biết, Washington sẽ trao đổi với Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ về khả năng tăng chế biến dầu thô Venezuela cũng như mở rộng hoạt động sản xuất dầu tại quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng ta sẽ bàn về điều đó vào ngày mai với Reliance. Tập đoàn này có khả năng lọc dầu thô nặng. Tôi nghĩ khi ngày càng nhiều dầu của Venezuela được đưa vào khai thác, đó là điều họ có thể làm: Khả năng lọc dầu, không chỉ là khả năng sản xuất dầu. Ấn Độ là một cường quốc lọc dầu. Quốc gia này có các công ty biết cách làm điều đó. Nhân tiện, họ cũng có các nhượng quyền khai thác dầu mỏ hiện có ở Venezuela có thể tự sản xuất thêm. Tôi không khẳng định với các bạn rằng chỉ riêng Venezuela có thể lấp đầy khoảng trống có thể gây ra bởi một số điều đang xảy ra trên thế giới, nhưng tôi nghĩ theo thời gian, điều đó chắc chắn có thể và trong ngắn hạn, nó chắc chắn có thể giảm bớt áp lực", ông Marco Rubio nói.

Tuy nhiên, Mỹ và Ấn Độ vẫn cần xử lý những trở ngại liên quan đến các biện pháp trừng phạt và những điều kiện khác trước khi có thể triển khai hợp tác cụ thể.

Về phía Ấn Độ, nước này đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó có khả năng tăng nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, việc thay đổi các nguồn cung dầu lớn không thể diễn ra ngay lập tức, bởi còn phụ thuộc vào giá cả, năng lực lọc dầu và điều kiện thị trường. Washington cho biết Mỹ sẵn sàng trở thành một trong những nguồn cung năng lượng cho Ấn Độ, đồng thời coi an ninh năng lượng là một vấn đề gắn trực tiếp với an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày mai, ông Rubio sẽ đến bang Gujarat, để thăm tổ hợp lọc dầu của Tập đoàn Reliance và làm việc với giới doanh nghiệp. Đây là một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới, đồng thời là địa điểm có ý nghĩa đối với các cuộc thảo luận về dầu thô Venezuela và hợp tác năng lượng Mỹ - Ấn Độ.

Ngoài thương mại và năng lượng, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ, hai bên cũng bàn về đầu tư, quốc phòng, công nghệ mới nổi và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Mỹ coi Ấn Độ là đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có vai trò của New Delhi trong nhóm Bộ tứ (QUAD).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa thúc đẩy hợp tác, vừa phải xử lý những bất đồng về thương mại và chính sách năng lượng. Việc sớm đạt được thỏa thuận thương mại, nếu thành công, sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương. Trong khi đó, tiến triển trong hợp tác năng lượng và quốc phòng sẽ là những yếu tố quan trọng định hình quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong thời gian tới.

Đình Nam/VOV-New Dehli
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