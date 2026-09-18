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Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm cuộc gặp cấp cao

Thứ Sáu, 09:11, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/9 đã có cuộc điện đàm, tập trung thảo luận về các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tuần tới.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai ngoại trưởng đã trao đổi sâu về các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Vương Nghị cho rằng ngoại giao nguyên thủ giữ vai trò định hướng đối với quan hệ song phương. Hai nước cần chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp xúc cấp cao tiếp theo trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau. Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc và Mỹ cần phát đi tín hiệu tích cực về việc duy trì quan hệ ổn định, mang tính xây dựng, đồng thời đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới.

Cuộc điện đàm diễn ra khoảng một tuần trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 24/9. Đây sẽ là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ năm 2015.

Ông Vương Nghị và ông Marco Rubio cũng trao đổi về tình hình Trung Đông. Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Bắc Kinh và kêu gọi các bên kiềm chế, nối lại tham vấn thực chất cũng như thúc đẩy mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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