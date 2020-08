Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ được gia hạn

Ngoại trưởng Mike Pompeo, ngày 5/8 cho biết, Mỹ sẽ trình một nghị quyết ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới kêu gọi gia hạn cấm vận vũ khí đối với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AP)

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo cập nhật tình hình tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo tuyên bố, bằng cách này hay cách khác, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran được gia hạn và bày tỏ tin tưởng rằng nỗ lực này sẽ thành công.



“Tuần tới, Mỹ sẽ giới thiệu một dự thảo nghị quyết ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran. Sứ mệnh của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an sẽ chế nhạo sứ mệnh đó của mình nếu để một nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố hàng đầu tự do mua và bán các loại vũ khí. Đến nay, Mỹ đã thực hiện nỗ lực ngoại giao được một năm và có sự đồng thuận giữa hai đảng về vấn đề này”, ông Pompeo thông tin.



Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho rằng dự thảo nghị quyết mà Washington sắp đưa ra là hết sức hợp lý và sẽ đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran được gia hạn. Tuy nhiên, ông Pompeo không nêu cụ thể làm thế nào để đạt được mục tiêu đó./.