Ngoại trưởng Rubio chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tại Mỹ

Theo trang tin trực truyến Axios của Mỹ, tham dự cuộc đàm phán có Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. Cuộc gặp được coi là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, tập trung vào khả năng ngừng bắn, việc giải giáp lâu dài lực lượng Hezbollah và triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Israel và Lebanon đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau vào hôm qua, trước thềm cuộc đàm phán tại Washington. Israel nhấn mạnh việc giải giáp Hezbollah và một thỏa thuận hòa bình, trong khi Lebanon mong muốn một lệnh ngừng bắn.

Theo truyền thông Lebanon, ngay trước ngày diễn ra cuộc đàm phán, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra hôm qua giữa Hezbollah và quân đội Israel tại thành phố biên giới Bint Jbeil ở miền nam Lebanon.

Ngày 2/3, Hezbollah tham gia vào cuộc chiến do Mỹ và Israel cùng tiến hành chống lại Iran, phóng tên lửa từ miền nam Lebanon về phía Israel lần đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2024. Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công trên bộ trong bối cảnh chiến dịch quân sự leo thang nhắm vào nhiều khu vực trên khắp đất nước, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.