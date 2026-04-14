Ngoại trưởng Rubio chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tại Mỹ

Thứ Ba, 14:59, 14/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (14/4), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon tại Mỹ để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước.

Theo trang tin trực truyến Axios của Mỹ, tham dự cuộc đàm phán có Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. Cuộc gặp được coi là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, tập trung vào khả năng ngừng bắn, việc giải giáp lâu dài lực lượng Hezbollah và triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo trang tin trực truyến Axios của Mỹ, tham dự cuộc đàm phán có Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad. Cuộc gặp được coi là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, tập trung vào khả năng ngừng bắn, việc giải giáp lâu dài lực lượng Hezbollah và triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Israel và Lebanon đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau vào hôm qua, trước thềm cuộc đàm phán tại Washington. Israel nhấn mạnh việc giải giáp Hezbollah và một thỏa thuận hòa bình, trong khi Lebanon mong muốn một lệnh ngừng bắn.

Theo truyền thông Lebanon, ngay trước ngày diễn ra cuộc đàm phán, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra hôm qua giữa Hezbollah và quân đội Israel tại thành phố biên giới Bint Jbeil ở miền nam Lebanon.

Ngày 2/3, Hezbollah tham gia vào cuộc chiến do Mỹ và Israel cùng tiến hành chống lại Iran, phóng tên lửa từ miền nam Lebanon về phía Israel lần đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2024. Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công trên bộ trong bối cảnh chiến dịch quân sự leo thang nhắm vào nhiều khu vực trên khắp đất nước, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Văn Huy/VOV1
Tổng hợp
Tag: Lebanon Israel Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đàm phán Israel Lebanon tại Washington Israel yêu cầu giải giáp Hezbollah Lebanon kêu gọi ngừng bắn
Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah
Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah

Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

Iran quyết giành quyền kiểm soát eo Hormuz và đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn
Iran quyết giành quyền kiểm soát eo Hormuz và đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giới chức Iran hôm nay khẳng định nước này quyết đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn và giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, coi đây là lằn ranh đỏ không thể nhượng bộ. 

Iran quyết giành quyền kiểm soát eo Hormuz và đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn

Iran quyết giành quyền kiểm soát eo Hormuz và đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giới chức Iran hôm nay khẳng định nước này quyết đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn và giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, coi đây là lằn ranh đỏ không thể nhượng bộ. 

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon
Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

VOV.VN - Israel hôm nay (11/4) tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó mục tiêu là một trạm kiểm soát tại Gaza và các nhân viên cứu hộ tại miền Nam Lebanon.

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

VOV.VN - Israel hôm nay (11/4) tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó mục tiêu là một trạm kiểm soát tại Gaza và các nhân viên cứu hộ tại miền Nam Lebanon.

