  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Người dân Israel chia rẽ trong vấn đề tái chiến với Iran

Thứ Hai, 17:44, 13/04/2026
VOV.VN - Trái ngược với quan điểm cứng rắn tương đối thống nhất trong giới lãnh đạo chính trị và quân đội, người dân Israel đang khá chia rẽ về vấn đề mở lại cuộc chiến chống Iran.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Đại học Do thái ở Jerusalem công bố hôm nay (13/4), có tới 61% người dân Israel không muốn đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa Mỹ và Iran, khá tương đồng với quan điểm của giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, về vấn đề mở lại cuộc chiến vào Iran, người Israel lại khá chia rẽ, với 39% muốn tiếp tục tấn công, trong khi 41% muốn tôn trọng lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. 19% không thể hiện quan điểm. Cuộc thăm dò được tiến hành trong hai ngày 9 - 10/4 vừa qua, với sai số không quá 3,2%.

Kết quả thăm dò dư luận phản ánh cách nhìn nhận không thống nhất và có phần dè dặt của công chúng Israel với việc mở lại cuộc chiến vào Iran. Trong khi đó, giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel được cho là tương đối thống nhất trong vấn đề này, muốn tiếp tục cuộc chiến để loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.   

Về tình hình thương vong, số liệu mới nhất do giới chức Iran công bố cho biết gần 3.400 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công liên tiếp từ ngày 28/2 đến ngày 7/4 của quân đội Mỹ và Israel vào Iran. Số người thiệt mạng tại Lebanon vào khoảng 2.100 người.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến, Iran tuyên bố không sợ hãi

VOV.VN - Nguy cơ xung đột Trung Đông tái bùng phát gia tăng khi các bên tham chiến liên tiếp phát đi tín hiệu cứng rắn, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu không khoan nhượng. Trong đó, Iran tuyên bố không sợ hãi trước đe dọa của Mỹ, còn Israel thì ráo riết chuẩn bị cho kịch bản tái giao tranh.

Israel chuẩn bị mở lại cuộc chiến với Iran, Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, lãnh đạo quân đội Israel ngày 12/4 đã lập tức chỉ thị cho các lực lượng nước này chuẩn bị mở lại cuộc chiến vào Iran.

Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran bác tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ Israel, tối qua (11/4), khẳng định cuộc chiến mà nước này và Mỹ phát động chống Iran vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa bắt đầu đàm phán về việc kết thúc chiến tranh, tiến trình được dự báo đối mặt nhiều thách thức.

