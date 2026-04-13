Người dân Israel chia rẽ trong vấn đề tái chiến với Iran

Theo kết quả thăm dò dư luận do Đại học Do thái ở Jerusalem công bố hôm nay (13/4), có tới 61% người dân Israel không muốn đưa Lebanon vào lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 8/4 giữa Mỹ và Iran, khá tương đồng với quan điểm của giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel.

Tuy nhiên, về vấn đề mở lại cuộc chiến vào Iran, người Israel lại khá chia rẽ, với 39% muốn tiếp tục tấn công, trong khi 41% muốn tôn trọng lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. 19% không thể hiện quan điểm. Cuộc thăm dò được tiến hành trong hai ngày 9 - 10/4 vừa qua, với sai số không quá 3,2%.

Kết quả thăm dò dư luận phản ánh cách nhìn nhận không thống nhất và có phần dè dặt của công chúng Israel với việc mở lại cuộc chiến vào Iran. Trong khi đó, giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel được cho là tương đối thống nhất trong vấn đề này, muốn tiếp tục cuộc chiến để loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Về tình hình thương vong, số liệu mới nhất do giới chức Iran công bố cho biết gần 3.400 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công liên tiếp từ ngày 28/2 đến ngày 7/4 của quân đội Mỹ và Israel vào Iran. Số người thiệt mạng tại Lebanon vào khoảng 2.100 người.