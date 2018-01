Người dân Mỹ chào đón năm 2018 trong giá lạnh và lo ngại khủng bố

Với tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người dân xứ cờ hoa và cả Tổng thống Trump đều bày tỏ hy vọng năm 2018 sẽ là một năm tuyệt vời cho nước Mỹ. Thành phố New York, Mỹ vào thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2018.

Tại quảng trường Thời đại, thành phố New York, nơi diễn ra nghi thức thả quả cầu pha lê đếm ngược chào đón Năm Mới, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây từ rất sớm. Bất chấp thời tiết giá lạnh kỷ lục trong hàng chục năm qua khi nhiệt độ xuống đến âm 13 độ, hàng nghìn người vẫn xếp hàng từ chiều để có được một vị trí đẹp ngắm quả cầu pha lê được thả xuống vào đúng thời khắc giao thừa. Đây là hoạt động đặc sắc nhất tại thành phố New York vào đêm giao thừa hàng năm, thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham dự cũng như hàng tỷ khán giả khác theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Số lượng người tham dự đón giao thừa tại quảng trường Thời đại năm nay dường như có vẻ ít hơn năm trước, một phần do thời tiết quá lạnh và một phần giới chức New York cũng hạn chế người vào tham gia với lý do an ninh.

Các bang miền đông nước Mỹ là những bang đón giao thừa đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều sự kiện chào đón năm mới đã phải hủy bỏ hoặc hoãn lại do thời tiết quá lạnh. Theo cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, nhiệt độ trong đêm giao thừa thấp hơn bình thường từ 6-10 độ C, đã có khoảng 40 bang trên toàn nước Mỹ phải ban hành báo động giá lạnh.

Để đảm bảo an ninh và an toàn, thành phố New York đã huy động mọi lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt chưa từng thấy. Tất cả các ngả đường dẫn vào quảng trường thời đại đã bị phong tỏa chặt chẽ bằng các khối bê tông và hàng rào sắt. Ngoài các quy định an ninh như mọi năm, năm nay cảnh sát New York còn triển khai thêm các biện pháp bổ sung như tăng cường chó nghiệp vụ, bố trí các nhóm bắn tỉa phía trên nóc các tòa nhà và triển khai cảnh sát kiểm tra tất các các khách sạn trong khu vực, bố trí thêm các chốt canh gác vòng ngoài.

Việc tăng cường đảm bảo an ninh khiến nhiều du khách cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia sự kiện này. An ninh cũng được tăng cường tại các thành phố lớn khác trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là tại các khu vực từng xảy ra tấn công khủng bố như thành phố Las Vegas bang Nevada.

Tuy nhiên, thời tiết giá lạnh và lo ngại khủng bố cũng không ngăn cản được hàng nghìn người dân Mỹ đổ ra đường đón năm mới và chúc nhau những điều tốt lành.

Một người dân đến từ bang Connecticut chia sẻ: “Tôi rất thích thú. Tôi đang mong chờ năm mới và tôi cảm thấy rất vui khi được đón năm mới cùng với mọi người ở đây. Với tất cả mọi thứ đang diễn ra trên khắp thế giới, với tất cả những điều xấu xa thì thật là tuyệt vời khi có một ngày mà mọi người có thể gặp nhau vì những điều tích cực”.

Một thanh niên đến từ bang Florida thì cầu chúc Năm mới sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho mọi người: “Thời tiết thật là lạnh. Nhưng không khí ở đây thì thật là sôi động. Tôi mong muốn gia đình, bạn bè tôi được khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Tôi mong muốn những người tôi quen biết và tất cả mọi người đều có được sức khỏe, tình yêu”.

Trước đó, từ khu nghỉ dưỡng tại bang Florida, trong lời chúc mừng năm mới, Tổng thống Trump cho rằng năm vừa qua, nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như cải cách hệ thống thuế và chương trình chăm sóc sức khỏe. Ông Trump cũng khẳng định, năm 2018 sẽ là một năm tuyệt vời đối với nước Mỹ khi thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục khởi sắc, các công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào Mỹ./.