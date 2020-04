Người dân New York phải sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng

Theo sắc lệnh hành pháp do Thống đốc bang Andrew Cuomo ký ban hành ngày 15/4, toàn bộ người dân New York phải dùng khẩu trang ở những nơi công cộng khi không thể thực hiện giãn cách xã hội. Quy định này sẽ có hiệu từ ngày 18/4 tới để người dân có thời gian chuẩn bị mặc dù trên tinh thần tự nguyện.

Thống đốc bang New York ngày 15/4 đã ký sắc lệnh yêu cầu người dân bang này phải sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh minh họa: New York Post

Ông Cuomo cùng ngày thông báo New York sẽ chuyển 100 máy trợ thở cho bang Maryland và 50 máy trợ thở cho bang Michigan sau khi dịch bệnh Covid-19 đã chạm đỉnh ở New York. Mặc dù số ca nhập viện do Covid-19 ở New York đang giảm dần, ông Cuomo vẫn cảnh báo về khả năng bùng phát dịch bệnh cho tới khi có phương pháp hoặc vaccine phòng ngừa.



Sở y tế bang New York đã phát triển phương pháp thử kháng thể bằng việc lấy máu ở đầu ngón tay và có thể tiến hành 2.000 lượt thử mỗi ngày. Phương pháp này ban đầu sẽ đươc ưu tiên cho các nhân viên y tế, những người trực tiếp đối phó với Covid-19 và những người lao động thiết yếu.

New York hiện có 214.000 ca mắc và gần 11.600 người đã tử vong do Covid-19./.