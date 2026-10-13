Người đàn ông tử vong sau khi văng khỏi tàu lượn siêu tốc tại Mỹ

Các nhân chứng nói với WXIA, đài truyền hình liên kết với CNN, rằng họ nhìn thấy người này rơi khỏi tàu lượn siêu tốc. Cảnh sát hạt Cobb cho biết một số người khác cũng bị thương trong vụ việc.

Tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia. Ảnh: WXIA

Đại diện Six Flags Over Georgia ra thông cáo bày tỏ sự tiếc thương: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố xảy ra với một du khách tại công viên hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của vị khách này”.

Hình ảnh từ video quay trên không do WXIA công bố cho thấy những hành khách khác đang được sơ tán khỏi tàu lượn siêu tốc.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi công viên Six Flags Magic Mountain ở California thông báo đóng cửa vĩnh viễn trò chơi tàu lượn X2 nổi tiếng. Quyết định được đưa ra sau một cuộc điều tra, trong đó phát hiện nhiều báo cáo về các trường hợp chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và các ca tử vong có liên quan đến trò chơi này.

Ông Brian Oerding, Chủ tịch Six Flags Magic Mountain, viết trên blog rằng dù tàu lượn X2 “luôn vượt qua hàng loạt cuộc kiểm tra an toàn”, công viên vẫn quyết định đóng cửa trò chơi vì cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn.

“An toàn của các trò chơi là nền tảng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi nhận thấy niềm tin của du khách bị ảnh hưởng, chúng tôi luôn coi trọng vấn đề này”, ông Oerding nhấn mạnh.

Những cáo buộc về việc trò chơi cảm giác mạnh X2 tại Nam California gây thương tích cho hành khách đã xuất hiện từ lâu. Gần đây nhất, hai phụ nữ bị chấn thương não sau khi chơi X2 đã phải nhập viện cấp cứu tại cùng một cơ sở y tế ở Santa Clarita. Hai vụ việc xảy ra cách nhau sáu ngày trong tháng 7/2026.