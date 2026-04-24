Người Mỹ gia tăng hoài nghi về bầu cử sau cáo buộc gian lận

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters phối hợp với công ty thăm dò dư luận Ipsos, chiến dịch kéo dài nhiều năm của Tổng thống Donald Trump nhằm làm suy giảm niềm tin vào hệ thống bầu cử đã có ảnh hưởng rộng rãi, đặc biệt đối với cử tri Đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát với 4.557 người trưởng thành cho thấy 46% số người được hỏi tin rằng có số lượng lớn phiếu bầu gian lận do người không phải công dân thực hiện, trong đó tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 82%. Khoảng 53% bày tỏ lo ngại về gian lận trong bỏ phiếu qua thư.

Các số liệu cũng cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các đảng phái trong nhận thức về tính minh bạch của bầu cử, trong bối cảnh nhiều cáo buộc được đưa ra dù không có bằng chứng xác thực.

63% cử tri Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Dân chủ và độc lập lần lượt là 9% và 21%. Bên cạnh đó, 77% người Mỹ ủng hộ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bầu, trong khi chỉ 28% ủng hộ việc triển khai lực lượng quân đội tại các điểm bỏ phiếu.

Theo cuộc khảo sát, đa số người dân vẫn tin tưởng lá phiếu của mình sẽ được kiểm đếm, với tỷ lệ này ở cả hai đảng đều ở mức cao.

Diễn biến này cho thấy các tranh luận về tính minh bạch của bầu cử tiếp tục tác động đến nhận thức của cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.