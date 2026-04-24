Người Mỹ gia tăng hoài nghi về bầu cử sau cáo buộc gian lận

Thứ Sáu, 06:10, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy các cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng sự hoài nghi trong công chúng trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters phối hợp với công ty thăm dò dư luận Ipsos, chiến dịch kéo dài nhiều năm của Tổng thống Donald Trump nhằm làm suy giảm niềm tin vào hệ thống bầu cử đã có ảnh hưởng rộng rãi, đặc biệt đối với cử tri Đảng Cộng hòa.

nguoi my gia tang hoai nghi ve bau cu sau cao buoc gian lan hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Reuters)

Cuộc khảo sát với 4.557 người trưởng thành cho thấy 46% số người được hỏi tin rằng có số lượng lớn phiếu bầu gian lận do người không phải công dân thực hiện, trong đó tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 82%. Khoảng 53% bày tỏ lo ngại về gian lận trong bỏ phiếu qua thư.

Các số liệu cũng cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các đảng phái trong nhận thức về tính minh bạch của bầu cử, trong bối cảnh nhiều cáo buộc được đưa ra dù không có bằng chứng xác thực.

63% cử tri Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Dân chủ và độc lập lần lượt là 9% và 21%. Bên cạnh đó, 77% người Mỹ ủng hộ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bầu, trong khi chỉ 28% ủng hộ việc triển khai lực lượng quân đội tại các điểm bỏ phiếu.

Theo cuộc khảo sát, đa số người dân vẫn tin tưởng lá phiếu của mình sẽ được kiểm đếm, với tỷ lệ này ở cả hai đảng đều ở mức cao.

Diễn biến này cho thấy các tranh luận về tính minh bạch của bầu cử tiếp tục tác động đến nhận thức của cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

1726849867467_0.jpg

Bốn nghi án gian lận bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã có lời giải

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Mỹ không ngừng xuất hiện những “nghi án” gian lận phiếu bầu, làm dấy lên câu hỏi về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các hội đồng bầu cử tiểu bang sau đó đã nhanh chóng làm sáng tỏ các “nghi án” này.

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: Reuters Ipsos Donald Trump niềm tin bầu cử gian lận phiếu bầu cử tri Mỹ Đảng Cộng hòa Đảng Dân chủ bầu cử Mỹ 2020 chia rẽ chính trị
