Nhà máy điện hạt nhân Mihama của Nhật Bản gặp sự cố rò rỉ hơi nước

Theo Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản, khoảng 4h sáng 8/5 (giờ địa phương), nhân viên vận hành tại Tổ máy số 3, Nhà máy điện hạt nhân Mihama thuộc Công ty Điện lực Kansai, nằm ở thị trấn Mihama, tỉnh Fukui, phát hiện rò rỉ hơi nước quanh tuabin phát điện. Khoảng 20 phút sau, đơn vị vận hành đã tạm ngừng lò phản ứng để kiểm tra khẩn cấp. Cơ quan này xác định hơi nước rò rỉ không xuất phát từ hệ thống nước làm mát lò phản ứng, mà từ hệ thống đường ống thứ cấp.

Lò phản ứng số 3 của Nhà máy Mihama tiếp tục gặp sự cố rò rỉ nước làm mát. Ảnh: Japan Times.

Theo Công ty Điện lực Kansai, hiện tượng rò rỉ đã được khống chế vào lúc 4h40 sáng cùng ngày, và sự cố này không gây ra bất kỳ tác động nào đối với môi trường bên ngoài. Số liệu đo được từ các trạm quan trắc về mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân cũng không có sự thay đổi. Ngoài ra, không có báo cáo nào về thương tích do sự cố gây ra.

Hiện nay, Công ty Điện lực Kansai đang tiến hành điều tra nguyên nhân chi tiết của vụ việc.

Nhà máy điện hạt nhân Mihama là nhà máy đã được vận hành gần 50 năm, và là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Nhật Bản hoạt động trên 40 năm được vận hành trở lại vào năm 2021, kể từ sau khi xảy ra sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1. Trong khi đó, lò phản ứng số 3 của Nhà máy này cũng đã từng gặp các vấn đề về rò rỉ nước làm mát tương tự vào năm 2022, với tổng lượng nước nhiễm xạ bị rò rỉ lên tới khoảng 7 tấn.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, mặc dù cả 2 sự cố rò rỉ nước làm mát này không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài, nhưng đây tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về mức độ tin cậy của các lò phản ứng hạt nhân đã vận hành trên 40 năm tại Nhật Bản.