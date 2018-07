Nhà Trắng công bố thỏa thuận duy nhất đạt được tại Helsinki

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: "Thỏa thuận duy nhất đạt được (tại cuộc gặp của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Helsinki) là các nhóm an ninh quốc gia của 2 nước sẽ hợp tác ở cấp độ của mình. Việc này đang và sẽ được tiếp tục".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: Reuters

Theo bà Sanders, phái đoàn do Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton dẫn đầu sẽ gặp phái đoàn do người đồng cấp Nga dẫn đầu vào tháng 8 tới cùng với các đồng nghiệp châu Âu.

Tại cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại Helsinki, Phần Lan hôm 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ giữa 2 nước, đồng thời thảo luận về một số vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế và quan hệ song phương. Cả 2 nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về cuộc gặp.

Người phát ngôn Sarah Sanders cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Mỹ vào mùa Thu năm nay. Ông Trump nói rằng, ông muốn có cuộc gặp tiếp theo với người đồng cấp Nga Putin.

Theo ông Trump, các vấn đề mà ông muốn thảo luận với ông Putin bao gồm chống khủng bố, an ninh của Israel, cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, tấn công mạng, các vấn đề hợp tác kinh tế, thỏa thuận ổn định tình hình tại Trung Đông, khủng hoảng Ukraine và Triều Tiên cùng các vấn đề khác./.

