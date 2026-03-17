  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhà Trắng: Quan chức Iran đã trực tiếp liên hệ với đặc phái viên Tổng thống Mỹ

Thứ Ba, 10:10, 17/03/2026
VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa chấp nhận nối lại các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp những động thái tiếp cận từ phía Tehran trong những ngày gần đây.

Các quan chức Iran đã trực tiếp liên hệ với Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và những quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Trump những ngày gần đây nhằm khôi phục kênh đối thoại ngoại giao, hai quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ngày 16/3. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã chỉ đạo đội ngũ của mình không tiến hành đàm phán vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - người được cho là đã tìm cách liên hệ với ông Witkoff lại phủ nhận việc có bất kỳ tiếp xúc nào gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Araghchi viết: “Lần liên hệ cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi cấp trên của ông ta quyết định "khai tử" con đường ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Iran. Mọi tuyên bố trái ngược dường như chỉ nhằm đánh lạc hướng giới giao dịch dầu mỏ và công chúng".

Những thông tin trái chiều này, cùng với chỉ đạo từ Tổng thống Trump, cho thấy xung đột nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Trước đó, Axios và Drop Site News là những trang đầu tiên đưa tin về sự khác biệt trong các tuyên bố liên quan đến nỗ lực tiếp xúc giữa hai bên.

“Mặc dù Tổng thống sẵn sàng đối thoại, nhưng không phải vào lúc này, khi ông muốn chiến dịch "Epic Fury" tiếp tục được triển khai", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Một số đồng minh của Mỹ tại Trung Đông cũng đã đề xuất hỗ trợ làm trung gian cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và khả năng chấm dứt xung đột, song các đề xuất này hiện cũng chưa được Washington chấp thuận.

Theo các quan chức Nhà Trắng, một phần lý do khiến ông Trump chưa muốn đối thoại là do chính quyền Mỹ chưa tin tưởng rằng Lãnh đạo tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei, thực sự nắm quyền kiểm soát. Phát biểu với báo giới hôm 16/3, ông Trump cho biết ông không rõ liệu ông Khamenei – người chưa xuất hiện công khai kể từ khi được bổ nhiệm có còn sống hay không.

“Có rất nhiều thông tin cho rằng ông ấy bị thương nặng, thậm chí mất một chân… Một số khác lại nói ông ấy đã qua đời và không ai khẳng định ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh", Tổng thống Trump nói. Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Có thể có nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi không biết… liệu ông ấy còn sống hay không. Kể từ khi được bổ nhiệm, chưa ai nhìn thấy ông ấy. Điều này là bất thường".

Toàn cảnh quốc tế sáng 17/3: Mỹ tuyên bố đánh sập 80% "công xưởng UAV" của Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng 17/3: Mỹ tuyên bố đánh sập 80% “công xưởng UAV” của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang nhắm các địa điểm nơi Iran chế tạo máy bay không người lái (drone) được sử dụng để tấn công Mỹ và Israel.

Toàn cảnh quốc tế sáng 17/3: Mỹ tuyên bố đánh sập 80% “công xưởng UAV” của Iran

Toàn cảnh quốc tế sáng 17/3: Mỹ tuyên bố đánh sập 80% “công xưởng UAV” của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang nhắm các địa điểm nơi Iran chế tạo máy bay không người lái (drone) được sử dụng để tấn công Mỹ và Israel.

Vì sao Iran được coi là "pháo đài tự nhiên" khó tấn công nhất Trung Đông?
Vì sao Iran được coi là “pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông?

VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.

Vì sao Iran được coi là “pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông?

Vì sao Iran được coi là “pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông?

VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.

Các chiến thuật bất đối xứng của Iran tác động tới Mỹ và Israel như thế nào?
Các chiến thuật bất đối xứng của Iran tác động tới Mỹ và Israel như thế nào?

VOV.VN - Cách tiếp cận bất đối xứng đã giúp Iran tồn tại trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt, các chiến dịch bí mật và những cuộc tấn công thường xuyên, đồng thời vẫn duy trì khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ, lãnh thổ Israel và cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh.

Các chiến thuật bất đối xứng của Iran tác động tới Mỹ và Israel như thế nào?

Các chiến thuật bất đối xứng của Iran tác động tới Mỹ và Israel như thế nào?

VOV.VN - Cách tiếp cận bất đối xứng đã giúp Iran tồn tại trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt, các chiến dịch bí mật và những cuộc tấn công thường xuyên, đồng thời vẫn duy trì khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ, lãnh thổ Israel và cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh.

