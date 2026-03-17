中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì chiến sự với Iran

Thứ Ba, 05:57, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết Nhà Trắng đã đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4, khoảng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến với Iran.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện ông chưa chắc liệu chuyến đi tới Bắc Kinh có còn diễn ra theo kế hoạch ban đầu hay không. Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn ở lại Washington để theo dõi và điều phối các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo ông Trump, Washington đã gửi yêu cầu tới Bắc Kinh để lùi lịch chuyến công du quan trọng này chậm lại 1 tháng và ông cũng rất mong đợi chuyến thăm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ cũng bày tỏ sự thận trọng về khả năng chuyến thăm diễn ra đúng kế hoạch. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chuyến đi có thể không diễn ra theo lịch trình ban đầu, song khẳng định việc điều chỉnh nếu có không nhằm gây sức ép với Trung Quốc liên quan đến vấn đề giải tỏa tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Theo ông Bessent, nếu chuyến thăm bị dời lại thì nguyên nhân chủ yếu sẽ là các yếu tố hậu cần và tình hình an ninh hiện nay, khi Washington đang tập trung xử lý các diễn biến liên quan tới cuộc xung đột với Iran.

Nhà Trắng để ngỏ khả năng hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tháng này của ông Trump có diễn ra theo kế hoạch hay không, trong bối cảnh Washington đang tập trung điều phối các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Donald Trump Mỹ - Trung Quốc hoãn chuyến thăm Trung Quốc chiến sự Iran Nhà Trắng Washington Scott Bessent eo biển Hormuz xung đột Trung Đông quan hệ Mỹ - Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về chuyến thăm của Donald Trump
VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/3) không đưa ra bình luận về khả năng hoãn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ cho biết vẫn duy trì liên lạc với Washington về vấn đề này.

Ông Trump: NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ