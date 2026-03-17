Ông Trump đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì chiến sự với Iran

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện ông chưa chắc liệu chuyến đi tới Bắc Kinh có còn diễn ra theo kế hoạch ban đầu hay không. Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn ở lại Washington để theo dõi và điều phối các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo ông Trump, Washington đã gửi yêu cầu tới Bắc Kinh để lùi lịch chuyến công du quan trọng này chậm lại 1 tháng và ông cũng rất mong đợi chuyến thăm.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ cũng bày tỏ sự thận trọng về khả năng chuyến thăm diễn ra đúng kế hoạch. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chuyến đi có thể không diễn ra theo lịch trình ban đầu, song khẳng định việc điều chỉnh nếu có không nhằm gây sức ép với Trung Quốc liên quan đến vấn đề giải tỏa tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Theo ông Bessent, nếu chuyến thăm bị dời lại thì nguyên nhân chủ yếu sẽ là các yếu tố hậu cần và tình hình an ninh hiện nay, khi Washington đang tập trung xử lý các diễn biến liên quan tới cuộc xung đột với Iran.