Nhà Trắng: Tổng thống Trump chưa xét nghiệm Covid-19

Nhà Trắng hôm qua (9/3) thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tổng thống Trump gần đây có tiếp xúc với ít nhất 2 nghị sĩ Mỹ. 2 nghị sĩ này đã thông báo tự cách ly sau khi tham dự một hội nghị có người nhiễm virus này.

Tổng thống Trump. Ảnh: CNN.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, Tổng thống chưa xét nghiệm Covid-19 bởi vì ông không có tiếp xúc gần gũi lâu với bất cứ người nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng thống cũng không có bất cứ triệu chứng nào. Sức khỏe ông Trump hiện giờ rất tốt và bác sĩ riêng của Tổng thống đang tiếp tục giám sát chặt chẽ sức khỏe của ông.

Cùng với hai nghị sĩ trên, một số nghị sĩ khác của Quốc hội Mỹ cũng tuyên bố tự cách ly do mối lo ngại về khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhằm xoa dịu lo ngại ngày càng tăng về khả năng Mỹ khó có thể kiểm kiểm soát được dịch Covid-19, trên tài khoản Twitter hôm qua (9/3), Tổng thống Trump cho biết, trong năm 2019, Mỹ có 37.000 người tử vong vì bệnh cúm thông thường và trung bình có khoảng từ 27.000- 70.000 người thiệt mạng hàng năm do cúm. Cuộc sống và kinh tế vẫn tiếp diễn. Vào thời điểm Tổng thống Trump viết Twitter, nước Mỹ xác nhận 546 trường hợp nhiễm Covid-19 và 22 ca tử vong do bệnh này./.