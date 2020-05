Chiều 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39/47 tỉnh thành, tuy nhiên Tokyo vẫn nằm trong khu vực cần phải áp dụng tình trạng khẩn cấp tiếp tục.Nhật Bản bãi bỏ tình trạng khẩn cấp hầu hết các tỉnh thành.

Các em học sinh trở lại trường học.

Trong các tỉnh thành được bãi bỏ tình trạng khẩn cấp có 5 tỉnh là Ibaraki, Ishikawa, Gifu, Aichi, Fukuoka thuộc nhóm cảnh báo đặc biệt. Như vậy nhóm cảnh báo đặc biệt giảm từ 13 xuống còn 8 tỉnh trong đó có Tokyo, Osaka..đồng thời cũng là 8 khu vực tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp.



Gần đây, 8 tỉnh thành chưa thuộc đối tượng bãi bỏ áp dụng tình trạng khẩn cấp được ghi nhận số ca nhiễm giảm đáng kể với tỷ lệ 0,5 ca nhiễm/100.000 người. Mặc dù vậy, số người nhiễm vẫn ở mức hai con số, và nguy cơ lây nhiễm tương đối cao, do đó chính phủ nhận định rằng cần tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp. Tại cuộc họp lần tới vào 21/5, chính phủ sẽ thảo luận 8 tỉnh thành này sẽ tiếp tục thực hiện tình trạng khẩn cấp hay không.

Theo Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nishimura kiêm phụ trách vấn đề dịch bệnh Nhật Bản, tuy được bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, 39 tỉnh thành vẫn phải áp dụng những biện pháp phòng tránh như trước, đồng thời kèm theo điều kiện như vẫn phải theo dõi sát sao tình hình lây nhiễm.

Đối với các tỉnh thành được bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, chuyên gia cho rằng từ trung tuần tháng 3, tại các khu vực này số ca nhiễm có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, hệ thống y tế, cơ chế giám sát người bệnh thỏa mãn yêu cầu của chính phủ, do đó việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp là thỏa đáng.

Song song với bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, đồng nghĩa việc một số hoạt động sẽ được nới lỏng. Mặc dù vậy, để tránh tái phát dịch bệnh, chính phủ yêu cầu người dân vẫn tiếp tục thực hiện triệt để việc rửa tay, khử trùng, tránh tiếp xúc gần, tránh tụ tập nơi đông người …

Ngày 7/4, chính phủ Nhật Bản phát lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp tại 7 khu vực, sau đó ngày 16/4 ra tuyên bố mở rộng ra phạm vi toàn quốc, và đã kéo dài lần thứ 2 đến thời điểm 31/5.

Trong khi đó, ngày hôm nay, tỉnh Chiba không ghi nhận trường hợp nào nhiễm mới, và cũng là ngày thứ 45 liên tiếp tỉnh duy trì kết quả này. Đây là tỉnh đã làm rất tốt công tác chống dịch, mặc dù là tỉnh bên cạnh Tokyo. Trong khi đó, tỉnh Ehime ghi nhận 17 người nhiễm mới tại một bệnh viện, và là ổ dịch mới của tỉnh cũng như toàn quốc. Thành phố Sapporo ghi nhận thêm một ca tử vong.

Tokyo vẫn là nơi có người nhiễm mới nhiều nhất khi ghi nhận 30 ca trong ngày. Với diễn biến này, có thể Tokyo vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Để đảm bản an sinh cho người dân, chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng cường sản xuất khẩu trang cung cấp cho nhân dân, đồng thời chống việc tăng giá do nhu cầu tăng cao. Bên cạnh đó, chính phủ đang xem xét những gói hỗ trợ mới cho doanh nghiệp, người gặp khó khăn về việc làm, giảm thu nhập do dịch Covid-19./.