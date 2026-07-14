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Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

Thứ Ba, 10:57, 14/07/2026
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VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng 14/7 (theo giờ địa phương), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru tuyên bố, Nhật Bản đang “theo dõi sát sao” chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập ICC với sự lo ngại cao, đồng thời khẳng định lập trường kiên định ủng hộ ICC trong việc thực thi pháp quyền.

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Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru tại một cuộc họp báo trước đó (Ảnh: Jiji Press)

Trong một tuyên bố, ông Kihara nhấn mạnh, Nhật Bản luôn coi trọng các nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ đối với các loại tội phạm nghiêm trọng, cũng như việc thực thi triệt để pháp quyền. Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với ICC và các bên liên quan để giải quyết vấn đề.

Trước đó, trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định ICC và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ không phải bằng súng đạn mà bằng các điều lệ, hiệp ước và thứ quyền lực được gọi là luật pháp quốc tế. Để đối phó với mối đe dọa này, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc áp đặt một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào ICC. Các biện pháp được thảo luận bao gồm việc hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên ICC cùng các tổ chức liên kết, đồng thời tạo áp lực ngoại giao tối đa để các nước khác từ bỏ sự ủng hộ dành cho cơ quan này.

Theo giới phân tích, động thái của Mỹ được nhận định có thể làm “gia tăng căng thẳng nguy hiểm” giữa Washington với ICC và nhiều đồng minh, trong đó có Nhật Bản.

Với tuyên bố mới nhất, Nhật Bản đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan” về mặt ngoại giao khi phải đứng cân bằng giữa đồng minh an ninh cốt lõi - Mỹ, và các cam kết thượng tôn pháp luật quốc tế - thông qua ICC. Hiện nay, Nhật Bản đang là quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho ICC, đồng thời luôn coi ICC là biểu tượng quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà nước này thúc đẩy.

Trong khi đó, Mỹ và đồng minh thân cận Israel đều không phải thành viên của tổ chức quốc tế này. Trong trường hợp Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp hoặc trừng phạt các thẩm phán thuộc quốc gia đồng minh đang làm việc tại ICC, điều đó được nhận định có thể trực tiếp đe dọa đến quan hệ hợp tác tư pháp và gây rạn nứt ngoại giao trong liên minh Washington - Tokyo.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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