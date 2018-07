Nhật Bản: hết lũ lụt nghiêm trọng lại nắng nóng gay gắt bất thường

Theo các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản, đến nay, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ (khoảng 64.000 người) vẫn đang nỗ lực tại các tỉnh miền tây Nhật Bản, để khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ, trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên gay gắt và ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác cứu hộ.

Người dân Nhật Bản cật lực dọn dẹp sau mưa lũ trong cái nắng nóng gay gắt bất thường. (Ảnh: Reuters)

Tính đến hết ngày 16/7, tổng số người thiệt mạng do mưa lũ và lở đất tại Nhật Bản đã tăng lên thành 219 người, và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi vẫn còn ít nhất 21 người mất tích. Theo ông Yoshihide Suga, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ Nhật Bản đã đánh giá mức độ thiệt hại ban đầu do mưa lũ là ít nhất 48 tỷ Yên (gần 428 triệu USD); khoảng gần 5.000 người vẫn đang phải sơ tán tạm thời trong các trung tâm ở 16 điểm khác nhau, trong khi vẫn còn nhiều người thiếu nước sinh hoạt.

Trong cuộc họp Nội các diễn ra sáng 17/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ hỗ trợ một cách tối đa cho những người dân tại các khu vực thảm họa, trong đó bao gồm cả việc cung cấp các khoản vay không lãi suất cho người dân, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ và khắc phục thảm họa thiên tai của Nhật Bản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đợt nắng nóng kéo dài ở mức nghiêm trọng trong 4 ngày liên tiếp vừa qua. Nắng nóng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân khi đã có 3 người thiệt mạng, hơn 2.000 người phải nhập viện do say nắng.

Tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền tây và miền đông Nhật Bản, nhiệt độ trung bình đã vượt quá 35 độ C và được đánh giá là cao bất thường, trong đó nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là tại thành phố Fukuchiyama, Kyoto, thị trấn Ibigawa, và thành phố Gifu ở mức cao kỷ lục 38,8 độ C.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân và lực lượng cứu hộ cần phải có biện pháp phòng ngừa say nắng và kiệt sức do thời tiết nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến hết tuần sau./.