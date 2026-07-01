Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

Theo kết quả khảo sát do một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST) vừa công bố, các đứt gãy đáy biển đang hoạt động đã được xác định tại hai địa điểm mới ở biển nội địa Seto - khu vực nằm giáp ranh giữa tỉnh Ehime và Kagawa. Đây là vùng biển vốn có địa hình phức tạp, nằm giữa các đảo lớn là Honshu, Shikoku và Kyushu.

Hai đứt gãy được phát hiện tại biển nội địa Seto của Nhật Bản. Ảnh: NHK

Khu vực tiến hành khảo sát được xác nhận là một “vùng trống” - nơi chưa từng khảo sát các đứt gãy hoạt động trước đây, và những phát hiện mới nhất này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá chính xác những rủi ro động đất ở biển nội địa Seto có thể xảy ra trong tương lai.

Theo các nhà nghiên cứu, bắt đầu từ tháng 10 - 11 năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát cấu trúc dưới đáy biển khu vực Hiuchinada - một khu vực rộng 1.619 km2 trải dài ở ngoài khơi các tỉnh Ehime và Kagawa thuộc biển nội địa Seto, thông qua việc sử dụng sóng âm từ một con tàu. Các nhà nghiên cứu sau đó đã xác định được hai vị trí có đứt gãy đáy biển hoạt động, trong đó một đứt gãy kéo dài hơn 25 km về phía Đông biển Hiuchi và một đứt gãy dài khoảng 35 km ở phía Tây, nối liền các tỉnh Hiroshima và Ehime. Dựa trên phương pháp thăm dò phản xạ địa chấn, các nhà nghiên cứu đã bóc tách cấu trúc dịch chuyển của các lớp địa tầng tại vùng biển Hiuchinada và đưa ra nhận định rằng, các trận động đất và các địa chấn dịch chuyển dọc theo đứt gãy xảy ra trong quá khứ đã nhiều lần gây ra sự dịch chuyển, và khiến phần vỏ Trái Đất ở phía Tây Bắc luôn bị đẩy trồi lên cao hơn so với phần đối diện Đông Nam. Nếu mỗi đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể gây ra những trận động đất rất lớn vượt quá 7 và có khả năng kèm theo sóng thần.

Theo các nhà khoa học, mặc dù các đoạn đứt gãy dưới đáy biển đang hoạt động được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa động đất trên Bán đảo Noto hồi đầu năm 2024, nhưng các cuộc khảo sát về các đứt gãy này trên toàn quốc đến nay vẫn chưa được tiến hành một cách toàn diện. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang dự kiến sẽ tiến hành khảo sát toàn diện bằng các phương pháp thăm dò phản xạ địa chấn độ phân giải cao, cũng như thông qua việc khảo sát đào rãnh và khoan lấy mẫu trên các đoạn đứt gãy đang hoạt động mới được phát hiện trước cuối năm tài chính này, để xác định thời điểm cụ thể mà các trận động đất lớn từng xảy ra trong quá khứ.

Đánh giá về tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu này, Giáo sư Takuya Nishimura - Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đây là một bước tiến rất lớn để có thể đánh giá rủi ro động đất ở biển nội địa Seto, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của vùng biển này, cũng như có thể tiến hành các biện pháp phòng chống thảm họa thiên tai trong tương lai.