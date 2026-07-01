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Nhật Bản rung chuyển vì động đất

Thứ Tư, 08:58, 01/07/2026
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VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra sáng nay (1/7), làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

 

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 8h40 sáng 1/7 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía Bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu, như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki, Fukuoka…

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Trận động đất với tâm chấn nằm ở phía Bắc tỉnh Miyazaki nhưng khiến hàng loạt các địa phương khác ở khu vực Kyushu bị rung chuyển. Ảnh: TBS News

Cơ quan Cảnh sát Miyazaki cũng xác nhận, trận động đất khiến nhiều khu vực bị rung lắc mạnh và kéo dài trong khoảng 10 giây. Tính đến 8h55 sáng nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và hiện đang tiếp tục thu thập thông tin liên quan.

Trong khi đó, mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Trong những ngày gần đây, ở nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản liên tiếp xảy ra động đất, như tại tỉnh Aomori và Iwate - Đông Bắc Nhật Bản, tỉnh Yamanashi, hay trước đó là tỉnh Chiba và Ibaraki… Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại. Nhiều chuyên gia cũng dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như “chấn động chu kỳ dài”, với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài… Đồng thời, khuyến cáo người dân ở tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

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Đối mặt bão kép, Nhật Bản ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng 27/6, hai cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Mekkhala và Higos đã gần như đồng thời áp sát và đổ bộ vào Nhật Bản, gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm. Nhiều cơ chế phòng chống đặc biệt đã được ban bố tại các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng. 

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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