Nhật Bản rung chuyển vì động đất

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 8h40 sáng 1/7 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía Bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu, như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki, Fukuoka…

Trận động đất với tâm chấn nằm ở phía Bắc tỉnh Miyazaki nhưng khiến hàng loạt các địa phương khác ở khu vực Kyushu bị rung chuyển. Ảnh: TBS News

Cơ quan Cảnh sát Miyazaki cũng xác nhận, trận động đất khiến nhiều khu vực bị rung lắc mạnh và kéo dài trong khoảng 10 giây. Tính đến 8h55 sáng nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và hiện đang tiếp tục thu thập thông tin liên quan.

Trong khi đó, mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Trong những ngày gần đây, ở nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản liên tiếp xảy ra động đất, như tại tỉnh Aomori và Iwate - Đông Bắc Nhật Bản, tỉnh Yamanashi, hay trước đó là tỉnh Chiba và Ibaraki… Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại. Nhiều chuyên gia cũng dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như “chấn động chu kỳ dài”, với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài… Đồng thời, khuyến cáo người dân ở tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.