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Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và UAV để phát hiện bất thường tại sân bay

Thứ Tư, 10:49, 09/09/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng, hàng loạt các sân bay của nước này dự kiến sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống UAV để phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác của sân bay.

 

19 sân bay ở Nhật Bản, bao gồm cả sân bay quốc tế Narita, Kansai và Hiroshima, đã quyết định đưa vào sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra, giám sát và phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác tại sân bay. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là nhằm duy trì và quản lý hiệu quả, an toàn tại các sân bay trong bối cảnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

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Khu vực sân bay Nhật Bản. Ảnh minh họa: VOV-Tokyo.

Hệ thống này được sử dụng và hoạt động dưới hình thức kết nối dữ liệu từ nhiều sân bay vào một nền tảng AI dùng chung, thay vì xây dựng hệ thống riêng cho từng sân bay, giúp hệ thống học các sự cố bất thường đã từng xảy ra, sử dụng hình ảnh từ camera gắn trên các phương tiện kiểm tra sân bay để ngày càng phát hiện chính xác hơn những dấu hiệu bất thường và các nguy cơ hỏng hóc…

Các sân bay tại Nhật Bản cũng có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để kiểm tra các thiết bị đặt ở những vị trí cao, chẳng hạn như ăng-ten, hệ thống đèn điện… nhằm giúp giảm thiểu những công việc kiểm tra có tính lặp lại, nguy hiểm hoặc đòi hỏi nhân viên phải tiếp cận các khu vực khó di chuyển. Đồng thời, mở ra khả năng kết hợp hình ảnh, dữ liệu quét laser và AI để đánh giá tình trạng mặt đường băng cũng như các vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Cho đến nay, việc kiểm tra và giám sát các cơ sở sân bay vẫn dựa vào nhân sự chuyên môn, nhưng tình trạng thiếu hụt nhân sự đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và trở thành một thách thức lớn đối với Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh số lượng khách du lịch đến nước này ngày càng tăng cao.

Theo kế hoạch của Tập đoàn Sumitomo - đơn vị dẫn dắt sáng kiến mới này, camera và các thiết bị cảm biến sẽ thu thập hình ảnh, dữ liệu về đường băng và cơ sở hạ tầng sân bay. AI sau đó phân tích dữ liệu để nhận diện những dấu hiệu khác thường, giúp nhân viên bảo trì tập trung vào các vị trí có nguy cơ phát sinh sự cố, thay vì phải kiểm tra thủ công toàn bộ khu vực. Điều này giúp các nhân viên giảm được khoảng một nửa thời gian công tác kiểm tra, và việc bảo trì, quản lý sân bay cũng trở nên hiệu quả hơn.

Theo dự kiến, mô hình mới này sẽ được áp dụng thí điểm trong khoảng thời gian kéo dài đến hết tháng 3 năm sau, và việc triển khai toàn diện sẽ bắt đầu tuần tự tại các sân bay khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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