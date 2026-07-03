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Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân

Thứ Sáu, 12:26, 03/07/2026
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VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm lần 3 việc thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Fukushima Daiichi) ngay trong tháng 7 này.

 

Theo lộ trình của TEPCO, công ty này sẽ tiến hành công tác chuẩn bị trong khoảng 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7 này, sau đó mới chính thức thực hiện việc thu hồi thử nghiệm các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân thông qua việc lần đầu tiên sử dụng cánh tay robot - một công cụ được đánh giá là linh hoạt hơn và có thể thu gom các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân trên một khu vực rộng lớn hơn.

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TEPCO dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân lần thứ 3 trong tháng 7 này bằng cánh tay robot (Ảnh: NHK)

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, thiết bị này có tổng chiều dài khoảng 22 mét, nặng khoảng 4,6 tấn và sở hữu 18 khớp nối linh hoạt. Cánh tay này sẽ phải luồn lách qua một lối vào cực kỳ chật hẹp với đường kính trong chỉ khoảng 55 cm để tiếp cận đáy bình chứa.

Trong các lần tiến hành thử nghiệm thu hồi mảnh vỡ nhiên liệu tại Tổ máy số 2 trước đây, TEPCO đều sử dụng một thiết bị hình ống mỏng, hoạt động giống như một chiếc cần câu rút, được trang bị một dụng cụ kẹp ở đầu ống kết hợp dây cáp điều khiển từ xa, để tiến hành thử nghiệm thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân.

Kế hoạch của TEPCO đó là dành khoảng 3 tháng để tìm đường đưa cánh tay robot vào bên trong vỏ bọc bao quanh lò phản ứng để tiến hành khảo sát, sau đó cánh tay robot này sẽ được điều khiển từ xa để lấy các mảnh vỡ nhiên liệu ra ngoài. Trong kế hoạch dài hạn, TEPCO dự kiến sẽ chính thức tiến hành thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân từ Tổ máy số 3 bắt đầu từ năm tài khóa 2037 trở đi.

Theo ước tính, hiện có khoảng 880 tấn “mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân” ở trong các Tổ máy số 1 đến số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là những hỗn hợp gồm nhiên liệu hạt nhân nóng chảy trộn lẫn với các cấu trúc xung quanh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Akira Ono - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Công ty Xúc tiến Tháo dỡ nhà máy Fukushima số 1, thuộc TEPCO - nhấn mạnh rằng, công ty sẽ luôn đặt sự an toàn lên ưu tiên cao nhất, với mục tiêu cơ bản là nhằm “thu thập nhiều thông tin, dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như tình trạng tích tụ của các mảnh vỡ, các mẫu nhiên liệu nóng chảy…”.

Trên cơ sở đó, TEPCO sẽ lấy làm nền tảng để có thể xây dựng chiến lược tháo dỡ toàn diện đối với toàn bộ các lò phản ứng, và hướng đến đưa nhà máy về trạng thái an toàn tĩnh vào năm 2051.

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Nhật Bản thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima Daiichi

VOV.VN - Sau 4 lần hoãn kế hoạch thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima Daiichi do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và các vấn đề về kỹ thuật khác, vào sáng nay (10/9), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã chính thức bắt đầu thử nghiệm thu hồi các mảnh vở nhiên liệu hạt nhân từ Tổ máy 2 của Nhà máy này.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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