Mười doanh nghiệp, bao gồm các công ty tư nhân và trường đại học tại Nhật Bản, được Bộ Môi trường Nhật Bản xem xét từ quá trình đăng ký công khai, và dựa trên tính hiệu quả của các công nghệ cao, đã được lựa chọn để triển khai việc thử nghiệm nhằm ngăn chặn tình trạng gấu hoang dã tấn công con người, trong đó nhấn mạnh sử dụng các công nghệ như máy bay không người lái, robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một biển cảnh báo gấu được đặt tại địa điểm du lịch Shirakawa-go, tỉnh Gifu, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch thử nghiệm này sẽ được bắt đầu ngay từ tháng này và kéo dài đến cuối tháng 2 năm tới tại các khu vực được cho là gấu thường xuyên xuất hiện, chẳng hạn như vùng Tohoku, Hokkaido… Các doanh nghiệp được lựa chọn cũng giới thiệu kế hoạch lắp đặt các trạm máy bay không người lái dọc theo các con sông - là tuyến đường di chuyển của gấu, xây dựng một hệ thống cho phép điều khiển từ xa các máy bay không người lái để tuần tra vào khung giờ buổi sáng và tối - thời điểm gấu nhiều khả năng xuất hiện nhất.

Ngoài ra, các dự án thí điểm cũng sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các công nghệ cao khác, như tuần tra từ xa bằng robot bốn chân và phát hiện gấu tự động bằng hệ thống camera AI.

Trong một thông điệp, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Sasagawa Hiroyoshi nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ tận dụng những công nghệ cao này để tăng cường khả năng ứng phó với tình trạng gấu tấn công người dân tại các khu vực đô thị”. Thông qua việc triển khai các dự án thí điểm, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ chia sẻ kết quả cụ thể cho chính quyền các địa phương, cũng như các tổ chức khác nhau trên toàn quốc, để khuyến khích áp dụng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Bộ Môi trường Nhật Bản, tính từ đầu năm tài khóa 2026 này (tháng 04) đến hết tháng 10 vừa qua, Nhật Bản ghi nhận 72 vụ gấu tấn công người, làm 76 người thương vong (trong đó có 6 trường hợp tử vong). So với mức kỷ lục tồi tệ của cùng kỳ năm 2025 (177 vụ và 12 người tử vong), số vụ gấu tấn công người dân đã giảm mạnh. Tuy nhiên, số vụ phát hiện gấu xuất hiện gần khu vực dân cư và vùng phụ cận lại tăng nhẹ, với hơn 21.700 vụ.

Theo các chuyên gia, lý do cơ bản dẫn đến gia tăng các vụ gấu xuất hiện gần các khu vực dân cư, đó là do tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến thiếu hụt nguồn thức ăn của gấu ở trên núi, khiến chúng buộc phải rời khỏi núi và tìm đến các thành phố để kiếm ăn. Bên cạnh đó, tình trạng dân số ở các vùng nông thôn sụt giảm đã dẫn đến sự gia tăng của đất nông nghiệp bị bỏ hoang và nhà cửa bị bỏ trống, tạo thành nơi trú ngụ của gấu tại những khu vực này…

Tại Nhật Bản hiện nay, nhiều nỗ lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm xua đuổi gấu và ngăn chặn các vụ gấu tấn công người dân. Cùng với các thiết bị bay không người lái trang bị công nghệ hình ảnh nhiệt được sử dụng để theo dõi hướng di chuyển của gấu, các robot cũng được triển khai và di chuyển khắp khu vực để phun dung dịch cay có tác dụng xua đuổi loài vật này. Ngoài ra, khoảng 10.000 chiếc bẫy đã được đặt, và các hoạt động săn bắt gấu cũng được cấp phép nhằm mục đích giảm bớt số lượng gấu hoang dã. Vào tháng 9 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải thành lập vị trí Bộ trưởng phụ trách đối phó thiệt hại do gấu gây ra - hiện do Bộ trưởng Môi trường Sasagawa Hiroyoshi kiêm nhiệm.