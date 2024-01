Nhiều nước dừng khai thác Boeing 737 MAX 9 sau sự cố bung cửa

Ngay sau đó, một loạt các hãng hàng không quốc tế cũng đã tiến hành kiểm tra độ an toàn cũng như đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay Boeing 737 MAX 9 do lo ngại vấn đề an toàn.

Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ hôm qua 6/1 thông báo đã yêu cầu đình chỉ bay đối với một số máy bay Boeing 737 MAX 9 để chờ kiểm tra. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ cho biết đang yêu cầu kiểm tra ngay lập tức khoảng 171 máy bay Boeing 737 MAX 9 trước khi cho phép bay trở lại. Quá trình kiểm tra sẽ kéo dài từ 4 - 8h đối với mỗi máy bay. Theo Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ, quyết định này là nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines đậu ở cổng Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 tại Seattle, Washington. Alaska Airlines đã hạ cánh máy bay 737 MAX 9 sau khi một phần thân máy bay bị nổ tung trong chuyến bay từ Portland Oregon đến Ontario, California. (Ảnh: Stephen Brashear/Getty Images).

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm nay, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ Jennifer Homendy cho biết: “Chúng tôi có hệ thống hàng không an toàn nhất thế giới. Hệ thống này cực kỳ an toàn. Chúng tôi luốn tuân thủ tiêu chuẩn vàng toàn cầu về an toàn trên toàn thế giới và chúng tôi phải duy trì tiêu chuẩn đó”.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi hãng hàng không Alaska đã quyết định đình chỉ bay đối với toàn bộ 65 máy bay Boeing 737 MAX 9 của mình, sau sự cố chuyến bay mang số hiệu Alaska Flight 1282 chở 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩu cấp sau khi hành khách cho biết một tấm cửa sổ máy bay đã bị bung sau khi cất cánh.

Ngay sau sự cố trên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố. Theo đó, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã cử nhóm chuyên gia đến để kiểm tra máy bay. Theo thông báo của hãng hàng không Alaska, đến nay đã có hơn 1/4 số máy bay MAX 9 của hãng đã được kiểm tra và không phát hiện vấn đề nào nghiêm trọng.

Máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa sổ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp (Ảnh: Reuters)

Hãng hàng không quốc gia Mỹ đã tạm thời ngừng sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 MAX 9 để kiểm tra theo yêu cầu của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Trong thông báo đưa ra cùng ngày 6/1, hãng hàng không này cho biết hãng đang phối hợp với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ để xác định quy trình kiểm tra cũng như những yêu cầu cần đáp ứng để có thể khai thác trở lại dòng máy bay này.

Lo ngại vấn đề an ninh, một loạt các hãng hàng không của Mỹ và một số nước đã tiến hành kiểm tra hoặc đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX 9. Hãng hàng không quốc gia Mỹ hômqua thông báo 33/79 máy bay MAX 9 của hãng đã được kiểm tra theo yêu cầu của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ.

Cũng trong hôm qua, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo dừng khai thác 5 máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng để tiến hành kiểm tra. Hãng hàng không của Panama cũng thông báo đã đình chỉ 21 máy bay Boeing 737 MAX 9 và sẽ đưa chúng trở lại lịch bay trong vòng 24 giờ tới.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu hôm qua đã thông qua chỉ thị của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ về việc kiểm tra MAX 9 và thông báo rằng không có quốc gia nào tại khu vực này sử dụng loại máy bay có cấu hình tương tự. Trong khi, một quan chức quản lý an toàn hàng không của Anh khẳng định sẽ yêu cầu các hãng bay khai thác Boeing 737 MAX 9 tuân thủ chỉ thị của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ khi tiến vào không phận nước này.

Đây không phải là lần đầu tiên, các máy bay 737 MAX của Boeing phải ngừng bay trên toàn thế giới. Trước đó, sau hai vụ tai nạn của máy bay MAX 8 vào các năm 2018 và 2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ chỉ cho phép các máy bay này hoạt động trở lại sau khi Boeing điều chỉnh hệ thống kiểm soát bay của máy bay.