Nhiều sự kiện đa phương nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 34

Chiều 22/6/2019, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra các cuộc gặp giữa Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với đại diện Hội đồng liên nghị viện ASEAN (ASEAN-AIPA), Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), đại diện thế hệ trẻ ASEAN (ASEAN Youth) nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Tại cuộc gặp ASEAN-AIPA, Chủ tịch AIPA Thái Lan thay mặt các nước thành viên trình bày quan điểm của AIPA đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và ý nghĩa hợp tác AIPA - ASEAN trên ba trụ cột Cộng đồng; nêu rõ nhận thức về tầm quan trọng trong việc duy trì vị trí trung tâm và thống nhất của ASEAN trong cấu trúc khu vực; nhu cầu tăng cường hợp tác đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; khẳng định tầm quan trọng của an ninh hàng hải trong khu vực và ủng hộ hợp tác, đối thoại xây dựng về vấn đề an ninh hàng hải.

Chủ tịch AIPA cũng nhấn mạnh việc cần chuẩn bị cho ASEAN tận dụng cơ hội để tranh thủ và ứng phó với các thách thức của cuộc CMCN 4.0; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế khu vực; nâng cao năng lực cạnh tranh; thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy một ASEAN xanh và đặc biệt là tăng cường gấp đôi nỗ lực đối với đàm phán RCEP nhằm đạt được một thỏa thuận hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi.

Chủ tịch AIPA cũng nhấn mạnh một ASEAN lấy người dân làm trung tâm và hướng tới người dân sẽ nâng cao thịnh vượng của các nước thành viên; khẳng định mong muốn của AIPA thúc đẩy thực hiện các Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ trẻ em, Kế hoạch hành động Bohol; Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nhập cư; các quyền người khuyết tật...; vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...



Các nhà Lãnh đạo ASEAN đánh giá cao vai trò Hợp tác nghị viện ASEAN trong thúc đẩy nền dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt, từ đó đóng góp vào sự ổn định và hoà bình và phát triển của khu vực. Các nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác ASEAN-AIPA vì mục tiêu thực hiện thành công các Kế hoạch tổng thể trên cả ba trụ cột. Các nhà Lãnh đạo ASEAN hoan nghênh những khuyến nghị của ASEAN-AIPA về thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chống khủng bố, bình đẳng giới, chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh và an toàn hàng hải, bảo vệ các di sản văn hoá... nhằm mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết.

Tại cuộc gặp với thế hệ trẻ ASEAN, các nhà Lãnh đạo đã lắng nghe các ý kiến phát biểu, quan tâm và nhu cầu của thế hệ trẻ đối với giáo dục chất lượng cao, bảo vệ môi trường và phát triển bao trùm, tạo thêm cơ hội cho khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ, đào tạo nghề, tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào các tiến trình đưa ra quyết định. Đại diện ASEAN-Youth khẳng định cam kết của thế hệ trẻ ASEAN đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng, gắn kết các nền văn hoá ASEAN, sử dụng công nghệ để phòng chống các phát biểu bạo lực và cực đoan trên mạng, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng về việc hạn chế sử dụng vật liệu nhựa...

Tại cuộc gặp với ASEAN-BAC, các nhà Lãnh đạo ghi nhận những kiến nghị đề xuất của ASEAN-BAC về tận dụng công nghệ số, tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuận lợi hoá thương mại, kết nối liên thông thương mại số khu vực, tự do hoá dịch vụ tài chính, phát triển các thành phố thông minh, phát triển nông nghiệp, du lịch, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp nữ. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, Chính phủ các nước ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, tăng cường hội nhập và liên kết khu vực, đồng thời nỗ lực cải cách hành chính, minh bạch hoá các thủ tục trong nước và có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp vươn lên trong kỷ nguyên số.

Tại các cuộc gặp, thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bày tỏ vui mừng tham dự đối thoại với các đại diện của AIPA, ASEAN-BAC và thế hệ trẻ ASEAN; cho thấy sự quan tâm của Chính phủ các nước thành viên trong tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ các nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá cao đóng góp thiết thực của AIPA, ASEAN-BAC và thế hệ trẻ ASEAN đồng thời mong muốn các cơ chế này tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình góp phần thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết, hợp tác và đóng góp tích cực nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm./.