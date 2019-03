Nhìn lại toàn bộ hành trình trỗi dậy và diệt vong của khủng bố IS

Phiến quân IS tham gia một cuộc diễu binh dọc theo các tuyến phố ở tỉnh Raqqa, miền bắc Syria năm 2014. Phiến quân IS cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn xe trong lễ diễu binh tháng 6/2014. Một phần tử của IS vẫy lá cờ đen, được coi là biểu tượng của tổ chức khủng bố này. Màu đen tượng trưng cho sự chết chóc và thù hận. Các thủ lĩnh IS đã tuyên bố rằng lá cờ này sẽ là lá cờ duy nhất của Hồi giáo. Chúng hô hào rằng tất cả những ai theo đạo Hồi phải treo lá cờ này và khi thấy nó thì phải tìm mọi cách để gia nhập. Một phần tử IS dùng điện thoại di động quay lại cuộc diễu binh. Thủ lĩnh IS Baghdadi xuất hiện công khai lần đầu tiên tại một giáo đường ở Mosul, Iraq, năm 2014, tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”. Người dân đứng cạnh các phương tiện giao thông bị phá hủy sau một cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và IS tại Mosul, năm 2014. Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Iraq trong một trận chiến với IS tại Ramadi, tháng 6/2014. Người dân thuộc cộng đồng thiểu sổ Yazidi di tản tránh bạo lực do những phần tử trung thành với IS gây ra tại thị trấn Sinjar của Iraq, gần biên giới Syria tháng 8/2014. Một nữ chiến binh của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd đang tưởng niệm một đồng nghiệp bị thiệt mạng trong cuộc giap tranh với IS. Một phần tử của IS cầm dao đi giữa phố ở thành phố Tabqa, Syria ăn mừng chiến thắng, tháng 8/2014. Khói bốc lên tại thị trấn Kobani, Syria, sau một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào sào huyệt của IS, tháng 10/2014. Không quân Mỹ dội bom xuống cứ điểm của IS trên quả đồi bên ngoài thị trấn Kobani tháng 10/2014. Các tay súng Shi’ite bắn rocket vào cứ điểm của IS tại tỉnh Salahuddin, tháng 3/2015. IS hành quyết tù nhân tại một bãi biển ở Wilayat Barqa, tháng 4/2015. Lực lượng Dân chủ Syria giúp người dân sơ tán khỏi thị trấn Manbij, tỉnh Aleppo, Syria, tháng 8/2016. Một đối tượng bị cáo buộc là phần tử của IS bị bắt giữ gần trạm kiểm soát ở Qayyara, đông Mosul, Iraq, tháng 10/2016. Các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq chiến đấu chống IS tại Mosul, Iraq tháng 11/2016. Thư viện của trường đại học Mosul bị đốt cháy và phá hủy trong trận chiến giữa lực lượng an ninh Iraq với IS, tháng 1/2017. Người dân sơ tán khỏi khu vực do IS kiểm soát ở Mosul, tháng 3/2017. Các thành viên của Lực lượng chống khủng bố Iraq đang quan sát cứ điểm của IS, trong cuộc giao tranh tại Mosul, Iraq, tháng 5/2017. Thành viên của Lực lượng người Kurd YPG chiến đấu ở tỉnh Raqqa, Syria, tháng 6/2017. Một thành viên của lực lượng an ninh Iraq dỡ cờ của IS tại thành Cổ ở Mosul, tháng 7/2017. Các tay súng của Lực lượng Dân chủ Syria nhảy múa ăn mừng chiến thắng tại Raqqa, tháng 10/2017. Với sự hỗ trợ từ các lực lượng nhiệm của Mỹ, Anh và Pháp, SDF bắt đầu mở cuộc tấn công nhằm vào hang ổ cuối cùng của IS tại Syria từ đầu tháng 2/2019. Lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công quyết liệt vào ngôi làng Baghouz, thuộc tỉnh Deir Al Zor, nhằm tiêu diệt tàn dư của IS. "SDF tuyên bố loại bỏ hoàn toàn cái gọi là nhà nước Hồi giáo và đánh bại IS trên 100% lãnh thổ", phát ngôn viên SDF Mustefa Bali cho biết trong một thông báo./. 8c4e72369e19130e922d3077f187ea67/5c9df83d/2019_03_27/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Syria_More_militants_surrender_to_SDF_near_Baghouz.mp4

