Những người Do Thái sống sót qua thảm kịch sống lâu hơn

Tra tấn, suy kiệt về thể lực, thể trạng kéo dài, sang chấn tâm lý và nhiều khó khăn khác khi hàng ngày phải sống trong các trại tập trung tồi tệ về điều kiện sống, thiếu thốn và mất vệ sinh đã khiến cho nhiều nạn nhân còn sống mắc phải nhiều căn bệnh mạn tính.

Trại Nordhausen, nơi kết thúc mạng sống của 20.000 tù nhân (Ảnh: Wikipedia)

Nhưng trong một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho thấy những người sống sót qua cuộc thảm sát này lại sống lâu hơn những người khác trong cùng thời đại. Các nhà khoa học đã xem xét hồ sơ sức khỏe của 38.000 nạn nhân sinh ra ở Châu Âu từ khoảng thời gian từ 1911 đến 1945 và so sánh với 35.000 người sinh ra ở Israel trong cùng một năm. Kết quả cho thấy, những người đã phải trải qua cuộc sống trong các trại tập trung và sống sót có tuổi thọ cao hơn, mặc dù họ có nhiều khả năng bị mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường. Trong khi 41% số người được nghiên cứu thuộc nhóm không phải là nạn nhân của cuộc Thảm sát, đã chết trong thời gian nghiên cứu từ năm 1998 đến 2017 thì với những người sống sót trong các trại tập trung con số này chỉ 25%.

Các nhà nghiên cứu đã nói rằng những người sống sót qua thảm kịch có một khả năng phục hồi đặc biệt. Họ có thể là những đại diện cho những người mạnh nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Tiến sỹ Gideaon Koren, nhà nghiên cứu của Maccabi Health Services cho biết: "Chúng ta đều biết rằng trải qua 5 năm trong thảm kịch diệt chủng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng với tâm lý, sức khỏe mỗi nạn nhân. Dù cho nhiều người đã bỏ mạng trong các trại tập trung nhưng những người sống sót lại có thể có khả năng hồi phục cao hơn từ các đặc điểm di truyền như sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Nếu bạn sống sót, điều đó cho thấy bạn mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn. Chúng tôi đã thấy những người này đã chống chọi và kiên cường như thế nào ở những nơi tồi tệ nhất".



Mặc dù có tỷ lệ từ vong thấp nhưng những người sống sót sau thảm kịch bài Do Thái được phát hiện là mắc nhiều bệnh hơn. 8 trong 10 người bị huyết áp cao so với 66% của nhóm đối chứng, trong khi 50% bị bệnh thận mãn tính so với 19% của nhóm đối chứng. Những bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ cũng cao gần gấp đôi và họ có nhiều nguy cơ bị đau tim và gãy xương.



Khoảng 5 đến 6 triệu người Do Thái tức khoảng hai phần ba người Do Thái tại Châu Âu đã bị giết trong khoảng thời gian từ 1941 đến 1945 tại các trại tập trung của Đức Quốc xã.



Hơn 42.000 trại tập trung, trại giam được thiết lập để tách biệt những người Do Thái ra khỏi cộng đồng. Một chính sách Bài trừ người Do Thái mang quy mô cấp Quốc gia và một Chiến dịch Reinhard được Đức Quốc xã thiết lập từ 1942 nhằm sát hại hàng ngàn người Do Thái mỗi ngày trong các buồng hơi ngạt. Điều này chỉ kết thúc khi quân Đồng Minh giải phóng các trại tập trung vào năm 1945./.

