Những tín hiệu trái chiều trong xung đột ở Trung Đông

Thứ Ba, 14:39, 24/03/2026
VOV.VN - Iran phủ nhận hoàn toàn việc tiến hành đàm phán với Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã có những cuộc trao đổi “hiệu quả”, làm dấy lên thêm những tín hiệu trái chiều giữa chiến sự và ngoại giao.

Ngày 23/3, phía Iran khẳng định không hề tồn tại bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng hai bên đã có những cuộc trao đổi “rất tốt và hiệu quả” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

nhung tin hieu trai chieu trong xung dot o trung Dong hinh anh 1
Iran bác bỏ tuyên bố đàm phán của Tổng thống Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Tuyên bố của Tehran được đưa ra sau khi ông Trump bất ngờ trì hoãn "tối hậu thư" tấn công hệ thống năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, với lý do các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang đạt tiến triển. Động thái này ngay lập tức tác động tới thị trường toàn cầu, khi giá dầu giảm mạnh và chứng khoán phục hồi sau giai đoạn biến động.

Tổng thống Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner đã có các cuộc thảo luận với một quan chức cấp cao Iran, song không nêu rõ danh tính. Một số nguồn tin cho rằng nhân vật này có thể là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf gọi thông tin về đàm phán là “tin giả”, cho rằng đây là một phần trong nỗ lực thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, đồng thời giúp Mỹ và Israel “thoát khỏi thế bế tắc”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả phát biểu của ông Trump là “chiến tranh tâm lý lỗi thời”, tuyên bố tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang “đàm phán thông qua các đòn tấn công có tính toán”. Tehran tuyên bố đã phóng tên lửa vào nhiều thành phố của Israel, bao gồm Tel Aviv và Dimona, cũng như nhắm tới các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Dù phủ nhận đối thoại trực tiếp nhưng theo các nguồn tin ngoại giao châu Âu, một số quốc gia như Ai Cập, Pakistan và các nước Vùng Vịnh đang đóng vai trò trung gian, truyền tải thông điệp giữa hai bên.

Thậm chí, theo một số nguồn tin, một cuộc đàm phán có khả năng sẽ được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Islamabad, Pakistan trong tuần này. Phái đoàn Mỹ được cho là có thể bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner – những nhân vật từng tham gia các nỗ lực tiếp xúc với Iran trước khi chiến sự bùng nổ.

“Đây là những cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí. Tình hình đang diễn biến phức tạp và những suy đoán về các cuộc gặp không nên được coi là kết luận cuối cùng cho đến khi được Nhà Trắng chính thức công bố”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời khi được hỏi về khả năng ông Witkoff và ông Kushner đến Islamabad.

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran và Lebanon, song cũng cho biết Tổng thống Trump tin rằng có thể tận dụng các “thành quả quân sự” hiện tại để đạt được một thỏa thuận phù hợp với lợi ích chiến lược.

Giữa lúc các thông điệp ngoại giao được đưa ra không đồng nhất, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm. Iran trên thực tế đã siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải này – nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu.

Mặc dù chưa có xác nhận ngay lập tức về việc các cuộc đàm phán đã diễn ra như lời ông Trump mô tả, Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra các sáng kiến ​​nhằm giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã thảo luận với Oman về tình hình tại eo biển Hormuz và nhất trí duy trì các kênh tham vấn, cho thấy nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì ở cấp khu vực.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Iran Mỹ eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran
Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông để sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn, khiến hiện diện quân sự của Washington tại khu vực suy giảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

VOV.VN - Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông để sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn, khiến hiện diện quân sự của Washington tại khu vực suy giảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Lý do ông Trump bất ngờ đổi giọng từ ra tối hậu thư đến thúc đẩy đàm phán với Iran

VOV.VN - Chiến dịch tấn công Iran ban đầu được thiết kế như một đòn tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, Tehran đã thích nghi và nhanh chóng tái tổ chức lực lượng, biến xung đột thành một cuộc chiến kéo dài.

VOV.VN - Chiến dịch tấn công Iran ban đầu được thiết kế như một đòn tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, Tehran đã thích nghi và nhanh chóng tái tổ chức lực lượng, biến xung đột thành một cuộc chiến kéo dài.

