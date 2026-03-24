Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran

Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ, USS Gerald R. Ford, ngày 23/3 đã cập cảng tại đảo Crete (Hy Lạp) để sửa chữa sau khi rời Trung Đông do xảy ra hỏa hoạn trên tàu.

Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy tàu đã tới căn cứ hải quân Souda Bay, nơi con tàu từng ghé hồi tháng 2 để tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược. Con tàu bị hư hại sau vụ cháy xảy ra tại khu giặt là ngày 12/3, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đang diễn ra.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: NTB/Reuters

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rút khỏi Trung Đông đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ hiện chỉ còn một tàu sân bay tham gia chiến dịch chống Iran, tạo ra khoảng trống nhất định trong hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Hải quân Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford cập cảng Souda Bay để bảo dưỡng và sửa chữa, song “vẫn hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ”.

“Tàu ghé cảng nhằm phục vụ công tác đánh giá, sửa chữa và tiếp tế hiệu quả. Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford vẫn tiếp tục triển khai nhiệm vụ ở nước ngoài”, thông báo nêu rõ.

Trước đó, USS Gerald R. Ford cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran, mang theo hàng chục máy bay và hàng nghìn binh sĩ phục vụ chiến dịch không kích quy mô lớn.

USS Gerald R. Ford đã hoạt động trên biển gần 9 tháng kể từ khi rời Norfolk (bang Virginia) vào tháng 6/2025, ban đầu được triển khai tới khu vực châu Âu. Sau đó, con tàu được điều tới Caribe trong bối cảnh Lầu Năm Góc tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela.

Đầu tháng 2/2026, tàu USS Gerald R. Ford tiếp tục được điều tới khu vực Vịnh Ba Tư khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Tuy nhiên, kể từ khi tới Trung Đông, con tàu đã gặp một số sự cố, trong đó có vấn đề với hệ thống vệ sinh và vụ cháy tại khu giặt là khiến 2 thủy thủ bị thương, đồng thời làm hư hại khoảng 100 giường ngủ trên tàu.

Thượng nghị sĩ Mark Warner - Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ - tuần trước đã chỉ trích việc triển khai kéo dài của con tàu, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ hỏa hoạn.

“USS Gerald R. Ford và thủy thủ đoàn đã bị đẩy tới giới hạn sau gần một năm lênh đênh trên biển, họ đang phải trả giá cho những quyết định quân sự thiếu thận trọng”, ông Warner cho biết trong một tuyên bố.