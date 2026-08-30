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Niger kiểm soát tình hình sau vụ binh biến, các nước khu vực phản ứng

Chủ Nhật, 11:15, 30/08/2026
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VOV.VN - Chính quyền Niger cho biết tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28, rạng sáng 29/8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công.

Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel (AES) đã lên án vụ binh biến, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger.

niger kiem soat tinh hinh sau vu binh bien, cac nuoc khu vuc phan ung hinh anh 1
Niger giữa các nước láng giềng trên bản đồ. Đồ họa: Middle east eye.

Vụ việc xảy ra tại Căn cứ Không quân 101, nằm trong khu vực sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey, gần Phủ Tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu. Theo Bộ Quốc phòng Niger, một nhóm binh sĩ đã bắt giữ một số sĩ quan làm con tin, sau đó nổ súng vào các địa điểm nhạy cảm. Tiếng súng và tiếng nổ kéo dài trong nhiều giờ khiến hoạt động của truyền hình quốc gia có lúc bị gián đoạn.

Tuy nhiên, lực lượng quốc phòng và an ninh Niger đã nhanh chóng được triển khai. Chính quyền cho biết từng bước giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị tấn công. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Niger, phát thanh viên Đài RTN cho biết: “Vào khoảng 0h20 sáng, một nhóm binh sĩ vi phạm kỷ luật quân đội đã bắt giữ một số đồng đội làm con tin tại doanh trại Căn cứ 101 ở Niamey và nổ súng vào một số địa điểm trọng yếu trong thành phố. Phản ứng nhanh chóng của lực lượng quốc phòng và an ninh đã giúp kiểm soát vụ nổi dậy này và dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm nói trên”.

Các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết Lực lượng Cận vệ Tổng thống đã giành lại Căn cứ Không quân 101 với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Sân bay quốc tế Diori Hamani sau đó được thông báo hoạt động trở lại bình thường. Chính quyền Niger kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cảnh giác và tiếp tục các hoạt động thường ngày.

Mali và Burkina Faso đã lên án vụ binh biến, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ và lực lượng an ninh Niger.

Liên minh các quốc gia Sahel cũng kịch liệt lên án vụ binh biến. Tuyên bố của Liên minh các quốc gia Sahel biểu dương lực lượng quốc phòng và an ninh Niger, đồng thời kêu gọi người dân ba nước cảnh giác trước những thông tin sai lệch và các âm mưu chia rẽ.

Tuyên bố được phát thanh viên Đài Truyền hình Niger đọc có đoạn: “Liên minh các quốc gia Sahel tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với các thể chế của Cộng hòa Niger, đồng thời biểu dương lòng trung thành, sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng quốc phòng và an ninh Niger- những người đã giữ trọn lời thề, đối mặt với cuộc binh biến này và góp phần khôi phục trật tự. Liên minh cũng tái khẳng định quyết tâm gìn giữ sự thống nhất, gắn kết và ổn định của khối, đồng thời kêu gọi người dân Burkina Faso, Cộng hòa Mali và Cộng hòa Niger cần đặc biệt cảnh giác trước các chiến dịch tung tin sai lệch, các hành vi thao túng dư luận và những âm mưu chia rẽ có thể đi kèm với các nỗ lực gây bất ổn”.

Vụ binh biến diễn ra trong bối cảnh Niger cùng Mali và Burkina Faso đang đối mặt với tình trạng an ninh phức tạp tại khu vực Sahel. Cả ba nước đều đang do chính quyền quân sự điều hành và đã rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ( ECOWAS) để tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia Sahel.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số người tham gia, thương vong cũng như động cơ của nhóm binh sĩ nổi dậy. Chính quyền Niger cho biết các lực lượng an ninh tiếp tục được triển khai nhằm duy trì an ninh và ổn định tại thủ đô.

Hồng Nhung/VOV1
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