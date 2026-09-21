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Nổ mìn tại ranh giới quân sự liên Triều, 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương

Thứ Hai, 15:39, 21/09/2026
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VOV.VN - Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều khiến 3 binh sĩ của Hàn Quốc bị thương.

 

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay, ba binh sĩ thuộc quân đội nước này đã bị thương do một vụ nổ mìn được cho là xảy ra trong một chiến dịch tìm kiếm tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 21/9.

no min tai ranh gioi quan su lien trieu, 3 binh si han quoc bi thuong hinh anh 1
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc ranh giới quân sự (Ảnh: Jiji Press)

Vụ việc xảy ra với một đơn vị thuộc Sư đoàn 25, Quân đoàn 1, đơn vị phụ trách mặt trận phía Tây Hàn Quốc. Mặc dù các tình tiết cho thấy vụ việc có thể do mìn nổ gây ra, nhưng chưa rõ mìn này là do Triều Tiên hay Hàn Quốc gài. Ba nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và hai người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc tuyên bố đã xác nhận có sự thay đổi địa hình ở một số khu vực phía Nam khu phi quân sự và đang tham vấn với Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc tại Hàn Quốc về khả năng Triều Tiên gài mìn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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