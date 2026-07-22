English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới

Thứ Tư, 05:47, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự khẳng định Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ làm đường và lắp đặt các hàng rào thép gai tại khu phi quân sự, khiến toàn bộ khu vực này sẽ trở thành biên giới thực sự giữa 2 quốc gia. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) dẫn các số liệu và hình ảnh vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh thi công đường xá và các rào chắn thép gai trong khu phi quân sự, liền kề với ranh giới quân sự liên Triều và cho rằng động thái này là nhằm kiên cố hóa ranh giới để biến khu vực này thành một biên giới thực sự với Hàn Quốc.

han quoc to trieu tien dang bien ranh gioi quan su lien trieu thanh bien gioi hinh anh 1
Triều Tiên đang thúc đẩy làm đường và lắp đặt hàng rào thép gai tại ranh giới quân sự liên Triều. Ảnh KBS

Trước đó, vào hôm 20/7, KBS cũng đưa tin về việc tại khu phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đối diện với thành phố Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, đã xuất hiện một con đường kéo dài 20km chạy dọc theo ranh giới quân sự liên Triều, mặc dù con đường này chưa hề được ghi nhận tồn tại cho đến thời điểm tháng 7/2025. Theo các hình ảnh vệ tinh mà KBS có được, con đường mới này có chiều dài toàn tuyến lên tới 100km.

Bên cạnh đó, các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy tại khu vực xung quanh ranh giới quân sự còn có một lớp rào thép gai kéo dài 90km và khoảng 70km hành lang giao thông chiến thuật. Trong số đó có nhiều đoạn rất gần tâm ranh giới, thậm chí, có bộ phận gần như đi sang phía Nam.

Theo Hiệp định đình chiến Triều Tiên, được ký ngày 27/7/1953, khu vực 2 km về phía Bắc và 2 km về phía Nam, tính từ tâm ranh giới quân sự, là khu phi quân sự (DMZ), được quản lý nhằm ngăn chặn mọi hành động xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai bên.

Việc Triều Tiên kiên cố hóa khu vực này được phía Hàn Quốc coi là bằng chứng khẳng định lại một lần nữa Bình Nhưỡng xác định quan hệ hai miền là “quan hệ giữa 2 quốc gia” - một quan điểm được đưa ra từ cuối năm 2023 và được được thể chế hóa trong Hiến pháp mới được sửa đổi hồi tháng 3/2026 của Triều Tiên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo
Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. 

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. 

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại
Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

VOV.VN - Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay (5/7) đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. 

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

VOV.VN - Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay (5/7) đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. 

Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên, trong đó sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới các đơn vị tiền tuyến.

Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên, trong đó sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới các đơn vị tiền tuyến.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ