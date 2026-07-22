Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới

Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) dẫn các số liệu và hình ảnh vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh thi công đường xá và các rào chắn thép gai trong khu phi quân sự, liền kề với ranh giới quân sự liên Triều và cho rằng động thái này là nhằm kiên cố hóa ranh giới để biến khu vực này thành một biên giới thực sự với Hàn Quốc.

Triều Tiên đang thúc đẩy làm đường và lắp đặt hàng rào thép gai tại ranh giới quân sự liên Triều. Ảnh KBS

Trước đó, vào hôm 20/7, KBS cũng đưa tin về việc tại khu phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đối diện với thành phố Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, đã xuất hiện một con đường kéo dài 20km chạy dọc theo ranh giới quân sự liên Triều, mặc dù con đường này chưa hề được ghi nhận tồn tại cho đến thời điểm tháng 7/2025. Theo các hình ảnh vệ tinh mà KBS có được, con đường mới này có chiều dài toàn tuyến lên tới 100km.

Bên cạnh đó, các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy tại khu vực xung quanh ranh giới quân sự còn có một lớp rào thép gai kéo dài 90km và khoảng 70km hành lang giao thông chiến thuật. Trong số đó có nhiều đoạn rất gần tâm ranh giới, thậm chí, có bộ phận gần như đi sang phía Nam.

Theo Hiệp định đình chiến Triều Tiên, được ký ngày 27/7/1953, khu vực 2 km về phía Bắc và 2 km về phía Nam, tính từ tâm ranh giới quân sự, là khu phi quân sự (DMZ), được quản lý nhằm ngăn chặn mọi hành động xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai bên.

Việc Triều Tiên kiên cố hóa khu vực này được phía Hàn Quốc coi là bằng chứng khẳng định lại một lần nữa Bình Nhưỡng xác định quan hệ hai miền là “quan hệ giữa 2 quốc gia” - một quan điểm được đưa ra từ cuối năm 2023 và được được thể chế hóa trong Hiến pháp mới được sửa đổi hồi tháng 3/2026 của Triều Tiên.