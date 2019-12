Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Theo quan chức địa phương, vụ nổ mỏ xảy ra tại mỏ than Tam Giáp tại thành phố Tất Tiết. Chỉ có 1 người trong số 8 người mắc kẹt khi vụ nổ xảy ra là sống sót. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc. Ảnh: India Today.

Trung Quốc là nước khai thác và sử dụng than đá hàng đầu thế giới. Những năm gần đây, dù có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện điều kiện an toàn lao động, những vẫn có không ít vụ tai nạn tại các mỏ than ở Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản./.