Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại Brussels, nghi phạm bỏ trốn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h tối (12h đêm Việt Nam) gần quảng trường Saintelette, ở phía Bắc thủ đô Bỉ. Theo video ghi lại cảnh hiện trường, hung thủ được cho là sử dụng súng trường tự động, mặc áo khoác màu cam khi tiến hành vụ nổ súng và sau đó đã bỏ trốn trên một chiếc xe máy.

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ xả súng, ở Brussels, Bỉ, ngày 16 tháng 10 năm 2023 - Ảnh: France Info

Ngay sau khi vụ việc được xác nhận, trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông Bỉ đã lan truyền một video đăng tải một người đàn ông mặc áo khoác màu cam, nói bằng tiếng Ả Rập tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ giết người. Người đàn ông tự nhận thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và khẳng định đã giết chết "ba người Thụy Điển". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đoạn video này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thụy Điển về vụ tấn công "hèn nhát: nhằm vào công dân Thụy Điển ở Brussels. Đồng thời, ông De Croo cho biết hiện đang làm việc cùng các bộ trưởng tư pháp và nội vụ tại trung tâm khủng hoảng quốc gia và đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 4, trên thang 5 điểm đối với khu vực thủ đô Brussels. Thủ tướng Bỉ cũng yêu cầu người dân nước này nâng cao cảnh giác và tránh đi lại khi không cần thiết.

Sau vụ nổ súng xảy ra tối nay ở Brussels, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin đã đưa ra chỉ thị tăng cường kiểm soát ở biên giới. Pháp hiện cũng là mục tiêu của những cuộc khủng bố khi mới đây, một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra hôm thứ 6 (13/10) tại một trường học tại Pháp khiến 1 giáo viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Hung thủ là người theo đạo Hồi với tư tưởng cực đoan, đã hô to “Allah akbar” khi bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cuộc họp khẩn về an ninh diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne đã quyết định nâng cảnh báo an ninh của “Kế hoạch Vigipirate” lên mức khẩn cấp về nguy cơ khủng bố trên toàn quốc. Theo đó, Pháp sẽ tăng cường quân số, sự hiện diện của lực lượng cảnh sát, hiến binh, an ninh và cả quân đội cũng như cho phép sử dụng các biện pháp đặc biệt cho các nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất.