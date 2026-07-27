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Nổ súng ở Seattle (Mỹ), ít nhất 4 người bị thương

Thứ Hai, 11:18, 27/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tối 26/7 (theo giờ địa phương), tại một khu phức hợp chuyên tổ chức các sự kiện ở thành phố Seattle, thuộc bang Washington, Mỹ.

Theo người phát ngôn Trung tâm Y tế Harborview, ngoài một trẻ nhỏ, các nạn nhân còn gồm một nam thanh niên 23 tuổi và hai phụ nữ trưởng thành. Trong đó, một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

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Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ súng tại Seattle, Mỹ. Nguồn: AP

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, mở cuộc điều tra và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực vừa xảy ra vụ việc để phục vụ công tác khám nghiệm. Đến nay, giới chức chưa công bố nguyên nhân vụ nổ súng, cũng như thông tin ban đầu về nghi phạm.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Trung tâm Seattle đang diễn ra lễ hội ẩm thực thường niên của thành phố (Bite of Seattle). Sự kiện bắt đầu được tổ chức từ năm 1982, thu hút khoảng 350.000 người tham dự mỗi năm với các hoạt động ẩm thực, giải trí và giao lưu cộng đồng.

Quốc Khánh/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
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