Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz

Một số nguồn tin quân sự Iran cho biết, 4 tàu nói trên bị cáo buộc đã cố đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh phụ trách khu vực. Sau khi các tàu phớt lờ cảnh báo ban đầu, lực lượng Iran đã nổ súng cảnh cáo, buộc các tàu này quay trở lại.

Hãng thông tấn Tasnim, cơ quan liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Hải quân IRGC đã bắn cảnh cáo vào một “tàu chở dầu của Mỹ”, khiến tàu này phải đổi hướng.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tasnim cũng đưa tin rằng quân đội Mỹ sau đó đã đáp trả bằng cách bắn vào một khu vực hoang vắng gần thành phố cảng Bandar Abbas — nơi được cho là đã ghi nhận một số vụ nổ vào sáng sớm cùng ngày.

Về phía Mỹ, một quan chức quốc phòng trước đó nói rằng quân đội nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran và tấn công một trạm điều khiển mặt đất tại Bandar Abbas. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa lên tiếng về vụ việc. Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) chưa ghi nhận hay xác nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến các tàu bị bắn trong khu vực vào thời điểm trên.

Trước đó, Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh khu vực eo biển Hormuz. Washington cho rằng các hành động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận và cảnh báo sẽ trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên tiếp tục đối đầu nhau kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập.