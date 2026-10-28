Nóng thế giới hôm nay 28/10: Quân đội Mỹ vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran

Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ. Các quan chức Mỹ hôm 26/10 cho biết, quân đội nước này đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, có thể với quy mô lớn, trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận được lệnh từ Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, ông Trump vẫn cân nhắc giữa khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran và tiếp tục leo thang xung đột, với quyết định tiếp theo có thể được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo hai quan chức Mỹ, các lực lượng cần thiết để triển khai những chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran đã được bố trí đầy đủ tại Trung Đông. Các phương án tác chiến có thể được thực hiện trong vòng 96 giờ sau khi Tổng thống Trump ra lệnh.

Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo New York Times, trong năm nay, ông Trump nhiều lần bác bỏ các kế hoạch nối lại những chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các quan chức cũng nhận định quyết định tiếp theo của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn khó dự đoán.

Quân nhân kỹ thuật hàng không điều phối trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư. Các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công các tàu chiến Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết Washington vẫn cân nhắc khả năng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran hoặc tiếp tục duy trì sức ép đối với Tehran.

Ông Ali Abdollahi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, khẳng định Hải quân Mỹ không còn khả năng tiến vào vùng lãnh hải Iran hoặc các khu vực lân cận, do Tehran có đủ năng lực nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu chiến nào hoạt động trong khu vực. “Tổng thống Mỹ chỉ có thể mơ tưởng về việc binh lính và quân đội của họ quay trở lại Vịnh Ba Tư. Họ sẽ không thể thực hiện mong muốn đó”, ông Abdollahi tuyên bố trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải cuối tuần qua.

Tổng thống Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin gian lận bầu cử Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 tuyên bố treo thưởng 1 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về gian lận bầu cử dẫn đến việc bắt giữ và kết án các đối tượng liên quan.

Động thái được Tổng thống Donald Trump đưa ra chỉ hơn một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa về mức độ ủng hộ trên toàn quốc.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết khoản thưởng sẽ được trao đối với những thông tin giúp phát hiện và xử lý các vụ gian lận trong cuộc bầu cử sắp tới hoặc những cuộc bầu cử trước đây. Nhà Trắng cũng chưa cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng nhẹ trước bầu cử giữa kỳ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng nhẹ từ mức thấp kỷ lục, trong khi đảng Dân chủ tiếp tục dẫn trước đảng Cộng hòa trong cuộc khảo sát mới nhất trước thềm bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11.

Kết quả thăm dò dư luận trên quy mô toàn quốc do hãng tin Reuters phối hợp với công ty nghiên cứu dư luận Ipsos công bố ngày 26/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 32%, tăng một điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục của tuần trước.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Việc mất quyền kiểm soát một trong hai viện có thể gây khó khăn cho chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai.

Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện lệnh ngừng bắn trên hướng Kherson vào lúc 4h theo giờ Moscow (1h theo giờ GMT) để chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

Thông báo nêu rõ: “Trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki thuộc tỉnh Kherson, các lực lượng vũ trang Nga đã ngừng bắn trên hướng Kherson vào lúc 4h sáng 27/10 theo giờ Moscow”.

Trước đó, vào ngày 23/10, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, đã thông báo rằng quân đội Nga sẽ thực hiện việc này.

Đức muốn mua tên lửa tầm bắn 1.000 km do Ukraine sản xuất. Đức đang chuẩn bị mua một lô tên lửa hành trình giá rẻ do Ukraine sản xuất nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa của quân đội nước này. Financial Times (FT) dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề cho biết, thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tuần tới. Trong giai đoạn đầu, Đức dự kiến mua một số lượng nhỏ tên lửa để quân đội nước này (Bundeswehr) thử nghiệm vào đầu năm sau. Nếu kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu, Berlin có thể tiếp tục đặt mua thêm vài trăm tên lửa.

Loại vũ khí được đề cập là tên lửa hành trình Bars, có nghĩa là “báo tuyết” trong cả tiếng Nga và tiếng Ukraine. Tại Ukraine, Bars đôi khi được gọi là “tên lửa UAV” (drone missile), một loại vũ khí sử dụng động cơ phản lực, có tầm bắn lên tới 1.000 km và khả năng mang đầu đạn nặng tối đa 105 kg.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Đức và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa Bars. Theo thỏa thuận này, Berlin sẽ tài trợ kinh phí sản xuất và toàn bộ số tên lửa được chế tạo sẽ chuyển giao cho Ukraine.

UAV phản lực BARS. Ảnh: X

Israel bầu cử Quốc hội. Sáng 27/10, các điểm bỏ phiếu trên toàn Israel đồng loạt mở cửa, bắt đầu tiến trình bầu cử Quốc hội lần thứ 26, với kết quả được dự báo có thể bất lợi cho đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cơ quan bầu cử Trung ương Israel cho biết, đến khoảng 9h sáng (giờ địa phương), khoảng 95% điểm bầu cử đã mở cửa. Thời điểm muộn nhất để các điểm bỏ phiếu mở cửa là 10h sáng. Tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu là khoảng 7,3 triệu người.

Theo các thăm dò mới nhất, cuộc bầu cử năm nay tại Israel cho kết quả khá cân bằng giữa phe cánh hữu do đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, và phe trung dung do đảng Yashar của cựu tướng quân đội Eisenkot, dẫn dắt. Cụ thể, liên minh cánh hữu nhiều khả năng giành được 50 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội (Knesset). Trong khi đó, liên minh đối lập có thể giành được 53 ghế. Đây là một trong những kỳ bầu cử hiếm hoi mà các phe tạo được thế cân bằng sít sao. Với kết quả này, nhiều khả năng một trong hai khối sẽ phải liên minh với các đảng có ghế còn lại trong Quốc hội, để hội tụ đủ ít nhất 61 ghế, đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu được công bố khoảng 8 ngày sau bầu cử.

Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng ông có ý định sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir. Đồng thời, ông khẳng định quyết tâm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, với sự phối hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Lại thêm một tin giả xuất hiện trên các kênh truyền hình 12 và 13 ngay trước thềm bầu cử. Tôi không có ý định sa thải Tổng tham mưu trưởng và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh vì an ninh của Israel”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh: “Tôi thực sự có ý định loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa hạt nhân từ Iran”, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mục tiêu này “cùng với người bạn của tôi, Tổng thống Trump”. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các hiệp định hòa bình với nhiều quốc gia khác.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: AP

Pháp công bố kế hoạch cải cách giáo dục nhằm hạ nhiệt biểu tình. Ngày 26/10, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch cải cách tuyển sinh, giảm sĩ số lớp học và cải tạo trường học nhằm đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên sau nhiều tuần biểu tình. Kế hoạch được công bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Sébastien Lecornu với đại diện học sinh, sinh viên, tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá đông và khó khăn trong tiếp cận giáo dục đại học.

Một số tổ chức học sinh ghi nhận đây là bước tiến nhưng vẫn kêu gọi tiếp tục biểu tình nhằm duy trì sức ép. Các tổ chức sinh viên cho rằng số chỗ học bổ sung còn thấp và lộ trình cải cách kéo dài, trong khi công đoàn giáo viên yêu cầu làm rõ nguồn tài chính cùng điều kiện thực hiện.

Iran và 3 nước cam kết đối thoại, củng cố an ninh khu vực. Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cam kết duy trì đối thoại về an ninh, hòa bình khu vực trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, nguy cơ Mỹ tái tấn công Iran vẫn hiện hữu.

Tối 26/10, quan chức an ninh cấp cao của Iran và 3 nước trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, đã ra tuyên bố chung, cam kết duy trì đối thoại để củng cố an ninh và hòa bình của khu vực.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Tehran tối cùng ngày, với sự tham gia của quan chức an ninh cấp cao nước chủ nhà Iran, cùng 3 quốc gia trong Hiệp ước phòng chung Mecca là Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia. Tuyên bố chung khẳng định các bên cam kết tiếp tục đối thoại về các vấn đề khu vực, trong đó có an ninh và hòa bình.