Nóng thế giới hôm nay 8/10: Nga cảnh báo “chiến tranh không gian toàn diện”

Nga cảnh báo “chiến tranh không gian toàn diện” nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, khi Ukraine kêu gọi ngăn chặn dịch vụ Internet vệ tinh mới mang tên Rassvet của Nga. Ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại mạng lưới này.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Medvedev cho biết hy vọng Mỹ hiểu rõ những rủi ro liên quan. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu không, các vệ tinh thuộc hệ thống Starlink có thể bị đánh bật khỏi quỹ đạo, ví von chúng có thể rơi xuống “như những món đồ trang trí rụng khỏi cây thông Noel đã khô héo”.

Ông Medvedev kêu gọi các quốc gia duy trì sự kiềm chế và cân nhắc lẫn nhau trong môi trường không gian mà ông mô tả là “vô cùng chật chội”.

Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại. Ảnh minh họa: RT

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân. Nga đã có phản ứng sau khi Quốc hội Litva ngày 6/10 bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân. Đây là bước đầu tiên trong quy trình gồm hai lần bỏ phiếu bắt buộc để Litva có thể sửa đổi quy định này.

Khi được hỏi về phản ứng của Nga trước diễn biến trên, cũng như đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này về việc xây dựng một căn cứ quân sự của Mỹ tại Litva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc đưa cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tiến gần biên giới Nga sẽ làm gia tăng căng thẳng.

“Nếu cơ sở hạ tầng quân sự của quốc gia được coi là đầu tàu của NATO, tức Mỹ, tiến gần hơn đến biên giới của chúng tôi, thì tất nhiên, điều này chỉ có thể được xem là một bước đi làm leo thang căng thẳng”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân tại một quốc gia láng giềng của Nga cũng có tác động tương tự.

Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/10 cho biết thông tin tình báo mới nhất cho thấy Nga đang chuẩn bị một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Ukraine.

“Thông tin tình báo cập nhật cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video. Theo Tổng thống Ukraine, các cơ quan chức năng và lực lượng không quân nước này đã chuẩn bị phương án ứng phó trong phạm vi năng lực phòng thủ hiện có.

Ông Zelensky cho rằng khả năng ứng phó của Ukraine phụ thuộc đáng kể vào việc các đồng minh có thể cung cấp những loại vũ khí và năng lực phòng thủ nào để đối phó với một cuộc tấn công mới từ Nga. “Rất nhiều điều phụ thuộc vào các đối tác của chúng tôi, vào từng nhà lãnh đạo và từng quốc gia trên thế giới - những bên sở hữu các năng lực phòng thủ mà chúng tôi cần và có thể cung cấp cho chúng tôi”, ông nói.

Ông Trump gây tranh cãi vì phát biểu về Los Angeles và San Diego. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích, sau phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Nebraska, trong đó ông nhắc tới khả năng Iran tấn công các thành phố lớn của bang California như Los Angeles và San Diego nếu nước này có vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc chiến với Iran là “một cái giá nhỏ phải trả”, để giữ an toàn cho thế giới và nước Mỹ. Khi nói về giá xăng tăng cao, ông lập luận rằng chi phí này vẫn thấp hơn nguy cơ Iran có thể tấn công 1 thành phố của Mỹ. Ông đã nói, hãy để Iran tấn công Los Angeles và San Diego. Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi, dù Nhà Trắng sau đó cho rằng lời ông Trump đã bị hiểu sai.

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên mạng xã hội X nói, ông Trump muốn nhấn mạnh rằng, Mỹ đang chiến đấu để ngăn Iran có khả năng tấn công các thành phố như Los Angeles và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, chứ không phải kêu gọi Iran tấn công California. Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cũng cho rằng, phản ứng của truyền thông “không dựa trên thực tế” và khẳng định, nước Mỹ an toàn hơn nhờ các hành động của Tổng thống Trump đối với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Gần 22.000 trẻ em thiệt mạng trong 3 năm xung đột ở dải Gaza. Chính quyền Palestine cùng một số nguồn khu vực ngày 6/10 công bố số liệu cho biết Các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trong 3 năm qua (tính từ ngày 7/10/2023), đã khiến gần 22.000 trẻ em thiệt mạng, chiếm khoảng 30% tổng số người chết được ghi nhận cùng 90% hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Cụ thể, các báo cáo khẳng định trong 3 năm xung đột vừa qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến 21.745 trẻ em Palestine thiệt mạng. Trong số này có hơn 1.000 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Số trẻ bị thương vào khoảng 46.000 em. Bên cạnh trẻ em, phụ nữ cũng chiếm tỷ lệ lớn trong số liệu thương vong, với khoảng 12.400 người chết.

Về thiệt hại vật chất, xung đột khiến khoảng 90% hạ tầng tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hỏng. Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về các số liệu trên. Tuy nhiên, theo một số nguồn khu vực và quốc tế, các thống kê này là đáng tin cậy.

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch tại Siberia. Khi được hỏi các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá thế nào về vụ việc, ông Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận cụ thể và có thể sẽ thông báo thêm. Trước đó, ông Trump nói Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga xử lý vụ việc, bất chấp quan hệ hai nước vẫn căng thẳng.

Vụ việc bắt đầu sau khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia, Nga tử vong vì viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau ca tử vong, nhà chức trách Nga đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có cách ly hoặc theo dõi y tế những người có tiếp xúc gần. Một số nguồn tin nói khoảng 200 người được đưa vào diện theo dõi. Bệnh viện nơi bệnh nhân tử vong cũng bị áp dụng các biện pháp hạn chế.

Hàn Quốc đưa thành công cùng lúc 15 vệ tinh vào quỹ đạo. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) chiều 7/10 công bố kết quả sứ mệnh phóng lần thứ 5 của tên lửa đẩy Nuri tại Trung tâm Vũ trụ Naro.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) xác nhận tên lửa đẩy nội địa Nuri do Hàn Quốc tự phát triển đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở miền Nam nước này và đưa toàn bộ 15 vệ tinh mang theo vào quỹ đạo.

Cụ thể, Nuri được phóng lúc 12h25 ngày 7/10, theo giờ địa phương. Khoảng 2 phút sau khi rời bệ phóng, tầng thứ nhất tách khỏi tên lửa. Tiếp đó, vỏ bảo vệ vệ tinh (fairing) và tầng thứ hai cũng được tách theo đúng kế hoạch, lần lượt vào khoảng phút thứ 4 và 4 phút 30 giây sau khi phóng. Khoảng 12 phút 30 giây sau khi phóng, động cơ tầng thứ ba ngừng hoạt động và các vệ tinh lần lượt được triển khai ở độ cao mục tiêu khoảng 575 km.

Nuri số 5 được phóng thành công hôm 7/10/2026. Ảnh: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Máy bay quân sự Nigeria rơi, toàn bộ 25 người thiệt mạng. Một máy bay ATR-42của Không quân Nigeria chở 25 người vừa gặp nạn và rơi xuống miền nam bang Ondo hôm 5/10. Lực lượng chức năng xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh đều đã thiệt mạng, không có người sống sót. Theo Không quân Nigeria chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ hướng về trung tâm kinh tế Lagos thì bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Xác máy bay sau đó được phát hiện rơi xuống khu vực gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven sông Igbokoda, thuộc bang Ondo.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố tổ chức 3 ngày quốc tang và chỉ thị treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch hàng không này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Giải Nobel Hóa học 2026 trao cho nghiên cứu về phân tử ảnh gương. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 7/10 công bố Giải Nobel Hóa học 2026 thuộc về nhà khoa học Henri B. Kagan, Đại học Paris-Sud của Pháp, và Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo của Nhật Bản. Hai nhà khoa học được vinh danh “vì phát hiện các hiệu ứng phi tuyến và hiện tượng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng”. Theo Ủy ban Nobel, những khám phá này đã giúp giải đáp một bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ về cách sự đồng đối quang có thể tự phát hình thành.

“Hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai đã đưa ra lời giải cho một bí ẩn hóa học kéo dài hơn một thế kỷ. Những phản ứng mà họ phát triển thực sự đặc biệt”, ông Heiner Linke, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, nhận định.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, những khám phá của hai nhà khoa học không chỉ mở rộng hiểu biết về hóa học bất đối xứng mà còn cung cấp nền tảng quan trọng cho việc thiết kế và sản xuất nhiều hợp chất dược phẩm hiện đại.